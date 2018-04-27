Büyükşehir’de Başkan Haluk Cömertoğlu sesleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olmasının ardından Çakır’ın yerine hangi ismin geleceği konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olmasının ardından Çakır’ın yerine hangi ismin geleceği konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’ın yerine seçilecek isim için Belediye Meclisi önümüzdeki günlerde toplanacak.Belediye Meclisinin toplanması sonrasında merakla beklenen Çakır’ın yerine kim geleceği sorusu yanıt bulacak.

AK Parti kulislerinde öne çıkan bilgilere göre vatandaşlarında taleplerinin dikkate alınacağı süreçte AK Parti Genel Merkezi’nin yapacağı temayül yoklamasının akabinde Büyükşehir Meclisinde yapılacak olan seçimle belirlenecek olan yeni başkanın Arapgir’de 2. dönem başkanlık görevini sürdüren ve AK Partinin en başaralı belediye başkanlarından birisi olarak gösterilen oluşturduğu kırsal kanma modeli ile Arapgir’i Malatya’nın önemli merkezlerinden biri haline getiren Başkan Haluk Cömertoğlu’nun isminin öne çıktığı ifade ediliyor.

MGH - Özel Haber