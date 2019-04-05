Büyükşehir’de Hizmet Bayrağını Selahattin Gürkan Devraldı

Devir teslim için Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yoğun bir sevgi gösterisi ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdiler. Duaların edilip, kurbanların kesildiği törende ilk konuşmayı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yaptı.

Malatya halkının desteği ve teveccühüyle Malatya’da yeni bir sayfa açıldığını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediyemizde mutlu bir günü yaşıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz bundan sonra dahada güçlenecek. Bugün bayrağı Selahattin Gürkan Başkanıma teslim edecek Hacı Uğur Polat Başkanıma yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız hem Yeşilyurt’ta hemde Büyükşehir’de Malatyamıza hizmet etti. Ellerine, emeklerine sağlık. Gerçek bir dava adamı olduğunu bize gösterdi. Ben kendisine bu duruşundan ve hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra rekor bir oyla Büyükşehir Belediyesi bayrağını Sayın Başkanım Selahattin Gürkan aldı. Sayın Başkanım, Battagazi’de uzun yıllar hizmet üretti. Halkımızdan aldığı bu güçlü ve destekle çıtayı daha da yukarılara çıkaracak. Bu kadar yüksek teveccühe layık olan Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Sayın Başkanımız tecrübeleriyle ilçe belediyelerimizle birlikte en güzel hizmetleri yapacağından eminim ” dedi.

Malatya halkının daima AK Partinin yanında olduğunu belirten eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya halkı her seçimde rekor kırarak AK Partiye çok büyük destek verdi. 31 Mart Yerel seçimlerinde de rekor bir oyla destek verdiniz. Sayın Başkan Selahattin Gürkan kadim ilçemiz Battalgazi’de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. 31 Marttan önce bir görev tebliğ edildi. Ak bir sayfa açarak hep birlikte çalıştık. Malatya halkı olarak bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında Beydağı gibi duracağız. Sayın Başkanımın bayrağı çok daha ilerilere götüreceğinden eminim. Bu süreçte onun daima yanında olacağız. Kendisine başarılar diliyor saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Gönül Belediyeciliği rekor bir oyla Malatya’da kazandı.

24 Kasım 2018 günü Cumhurbaşkanımızın istek ve talepleriyle Malatya halkına hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrin emini olarak her kesimi kucaklayacak, herkese hitap edeceksiniz. Malatya’nın istikbaline ve geleceğine sahip çıkacaksınız dedi ve kutlu dava için yola çıktık. Gönül Belediyecilik destanının Malatya’da yapılması için sokak sokak, ev ev gezdik. 31 Martta evler, sokaklar, mahalleler sesini birleştirdi ve Gönül Belediyeciliği rekor bir oyla Malatya’da kazandı. Medeniyetin doğduğu bu şehirde milletin verdiği görev ağır ve zor olsada, milletimizin destek ve gayretleriyle zoru kolaya dönüştüreceğiz. Çıktığımız bu yolda dün dediğimiz gibi bugünde şemsiyemiz gökyüzüdür, hizmette güneş gibi olacağız. Bizim hizmet anlayışımız gökyüzü ve güneş gibi olacağız. İlçe Belediyelerimiz ile birlikte el ele vererek Anadoluyu Anayurt Yapan şehirde yeni destanları hep birlikte yazacağız. Seçimlerin kaybedeni yoktur. Bu bir bayramdır bu bayram Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Malatya halkına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Sorumluluğumuzun bilinci ve idraki içerisinde Malatya’mızı emin adımlarla ileri götürmenin gayreti içinde olacağız. Bayrağı aldığımız yerden daha ileri noktalara taşıyacağız. Malatya’mıza şimdiye kadar hizmet etmiş bütün Belediye Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, kanaat önderlerimize kalbinde ve içinde dua eden bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, kutluyorum. Hacı Uğur Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hayatında başarılar diliyorum. Kutlu davada ayrılık, gayrılık yoktur, birlik ve beraberlik içinde olacağız. Birlikten güç doğar kuvvet doğar. Memleketimizin istikbali aydınlık olur, emin adımlarla ileriye yürüme gayretinde olacağız”şeklinde konuştu.

Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçen Başkan Selahattin Gürkan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan şehrin anahtarını teslim aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)