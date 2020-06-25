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25 Haziran 2020 Perşembe 14:11

Büyükşehir’den Büyüklere Vefa

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak faaliyete açılan Vefa Konağı, uzun bir aradan sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir'den Büyüklere Vefa
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Konakta, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet sunuluyor.

Koronavirus salgını dolayısıyla ileri yaştaki vatandaşların uzunca bir süredir misafir olamadığı Vefa Konağı, kısıtlamaların kalkmasının ardından yeniden kapılarını açtı.

65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı, Malatya’nın emektarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Konak, nezih ortamıyla ziyaretçilerinin rahat etmesini sağlıyor. Salgın dolayısıyla başlayan yeni süreçte, gerekli tedbirler alınarak şehrin büyüklerinin sosyal ortam ihtiyaçları gideriliyor.

Vefa Konağı ziyaretçileri, çaylarını içip sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar. Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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