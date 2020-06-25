Büyükşehir’den Büyüklere Vefa

Vefa Konağı ziyaretçileri, çaylarını içip sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar. Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı, Malatya’nın emektarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Koronavirus salgını dolayısıyla ileri yaştaki vatandaşların uzunca bir süredir misafir olamadığı Vefa Konağı, kısıtlamaların kalkmasının ardından yeniden kapılarını açtı.

Konakta, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak faaliyete açılan Vefa Konağı, uzun bir aradan sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

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