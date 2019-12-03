Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü Kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelli olgusuna çok geniş açıdan bakmak gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, bazı kurum müdürleri, muhtarlar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda engelli ile aileleri katıldı.

Programda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan sanat kurslarında üretilen eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Sergide yer alan eserlerin tamamının engelli kursiyerler tarafından üretildiği kaydedildi.

Başkan Gürkan: Esas olan sevgi engelinin olmamasıdır

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinden önce kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelsiz bir ortam oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek tüm engellilerin gününü kutladığını kaydetti. Engelli olgusuna çok geniş açıdan bakmak gerektiğinin altını çizen Başkan Gürkan, “Sadece görünen engelleri engel olarak kabul etmek doğru değil. Esasında her insan engelli adayı olduğu gibi her insanın bir eksikliği de olabileceği hasebiyle bir engeli vardır. Esas olan sevgi engelinin, insanı sevme engelinin; doğayı, tabiatı sevme engelinin olmamasıdır” dedi. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Serginin açılışının ardından “Aramızda Engel Yok” adlı etkinliğe geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler gününü bir güne hapsetmek doğru bir hadise değil. Engelliler gününü sadece bir fiziki engel olarak değerlendirmenin de doğru bir yaklaşım olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla her insan bir engelli adayıdır” diye konuştu. Başkan Gürkan, yerel yönetimlerin görevlerine işaret ederek, “Yöneticilere düşen sorumluluk ve yükümlülük, şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerimizin önüne engel olacak engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz budur” dedi.

Başkan Gürkan, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Bugün sabah 3 farklı gruptan engelli kardeşlerimizi belediyemizde misafir ettik. Bu kardeşlerimiz arasında Türkiye genelinde sportif alanlarda dereceyle başarı elde etmiş ve madalyalarıyla gelen kardeşlerimiz vardı. Demek ki insanlarımızın önündeki engelleri kaldırırsak onlar engellerini aşıyor ve Türkiye’de derece yapacak; yüzmede, atletizmde ve diğer spor branşlarında kendilerini geliştirebiliyorlar. Bugün de burada engelli kardeşlerimizin yaptığı eserlerden oluşan resim sergisini açtık. Hakikaten sergiye baktığımızda, kardeşlerimiz çok güzel eserler icra etmişler. Tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Terör hadiselerinde de kendi canlarını feda ederek şehit olan ve uzuvlarını feda ederek gazi olan kardeşlerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ederken gazilerimize de sağlıklı huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.”

Etkinlik kapsamında daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Üstat Hüsamettin Yıldırım Engelliler Merkezi Korosu tarafından bir konser verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekilerde bir ara sahneye çıkarak engelli bireylerin seslendirdiği türkülere eşlik ettiler. Konserin ardından Basket Takımı bir gösteri yaptı.

Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören program, verilen kokteyle sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)