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05 Mayıs 2020 Salı 14:34

Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle maske dağıtmaya devam ediyor.

Büyükşehirden Eczacılar Odasına Maske
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Malatya genelinde hizmet veren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin son adresi Malatya Eczacılar Odası oldu.

Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından Malatya Eczacılar Odasına maskeler teslim edildi.

Sönmez: Eczacılar adına teşekkür ediyorum

Maske teslimi sonrası Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, bu zorlu süreçte de eczacılar olarak en ön safta çalışıyoruz. En ön safta çalışırken de maske ihtiyacımız oldu, bulamadığımız zamanlar oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, maske temini konusunda yardımcı oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de gönüllü olarak maskelerin dağıtımını sağlayacağız” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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