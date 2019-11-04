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04 Kasım 2019 Pazartesi 15:25

Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2019–2020 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilere daha nezih çalışma imkânı sunulması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den Eğitime Tam Destek
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Yapılan düzenlemelerle Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim birimlerinde daha güvenilir, daha sağlam ve daha hijyenik faaliyet alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 6 merkezde tadilat çalışmaları yapıldı. 3 semt konağı ile 3 eğitim merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarla daha iyi koşullarda eğitim-öğretim yapılması imkânı sağlandı.

Kiltepe, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konaklarında sıva tamiratları yapılarak boya imalatları gerçekleştirilirken, ayrıca binaların WC ve lavaboları ile sıhhi tesisatlarının bakım onarımları yapıldı.

TOKİ Şehit Engin Tilbaç, Tecde ve Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezlerinde de yine yer yer kabaran sıvaların tamiratı yapılarak boya imalatları gerçekleştirildi. Binaların iç ve dış boyaları yapılırken, çatılarında da kırık kiremitler değiştirildi. Eğitim Merkezlerinin de WC ve Lavaboları ile sıhhi tesisatları elden geçirildi.

Merdiven kovası alçı sıva tamiratları yapılarak, tavan ve duvar boyaları yapıldı. 1. Kat çocuk wc’de kabaran seramikler sökülerek yenisi yapıldı. Sıhhi tesisat eksiklikleri giderildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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