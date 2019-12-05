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05 Aralık 2019 Perşembe 15:31

Büyükşehir’den Kadın Hakları Günü Kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Büyükşehir'den Kadın Hakları Günü Kutlaması
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Programa eşi Hafize Gürkan’la birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, programda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Hafize Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak ile kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda ilk olarak Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen sanatsal ve mesleki kurslarda üretilen eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Başkan Gürkan, katılımcılara karanfil hediye etti.

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi Koordinatörü Nahide Akkuş, yaptığı konuşmada merkezin 2012 yılından bu yana hizmet verdiğini kaydederek, “Biz burada bir aileyiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Selami Gün ve Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli de birer selamlama konuşması yaptılar. Öz Pütürgeliler Dernek Başkanı Necati Çelebi tarafından da Hafize Gürkan’a plaket takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuşmasında tüm hanımların işinin zor olduğunu ancak Belediye Başkanlarının eşlerinin işinin daha zor olduğunu kaydederek, “Belediye Başkanının gecesi gündüzü yok. Bu memleket bizim. Bu memlekete fedakârlık etmeden muhteremlik olmayacağının altını çizmek istiyorum. Belediye Başkanı 7 gün 24 saat görev yapabiliyor. Dolayısıyla gece gündüz demeden çalışma durumu olduğu için hanımefendinin bizlere katlanmasından dolayı dernek başkanımız böyle bir plaket takdim etmek istedi” ifadelerini kullandı.

Merkezden yıllık 2 bin bayan yararlanıyor

Yeşilyurt Zaviye Mahallesindeki Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nden yıllık 2 bin civarında kursiyerin spor, mefruşat, el sanatları, müzik gibi çeşitli alanlarda yararlandığını açıklayan Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımıza seçme ve seçilme haklarını 5 Aralık 1934 yılında verirken Avrupa 1950’lerden sonra verdi. Kimin medeni kimin gayrı medeni olduğu da gayet açık ve seçiktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle kadınlara ve kadın haklarına göstermiş olduğu hassasiyet de herkesin malumudur. Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Buradaki etkinliklere katılan tüm kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyorum, ders veren hocalarımı da kutluyorum.”

Yapılan konuşmalardan sonra Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi Müzik Kursiyerlerinden oluşan koronun verdiği mini konserle program sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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