Büyükşehirden kurban kesim kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, üzücü olayların aza indirilmesi için büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek. 1-3 Ağustos tarihleri arasında açılacak olan kurban kesim kursuna katılacaklara MEB onaylı sertifika verilecek.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından 1-3 Ağustos tarihleri arasında kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlara yönelik Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu açılacak. Toplamda 20 saat eğitim verilecek olan kursun, 10 saatinin teorik, 10 saatinin ise pratik eğitim olacağı açıklandı. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecek.

Kursta katılımcılara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini vecibeler, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık müdahaleleri anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.

1 Ağustos 2018 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi Konferans salonunda teorik ders ile başlayacak olan kurs,2 ve 3 Ağustos 2018 tarihlerinde ise Canlı Hayvan Pazarında verilecek uygulamalı eğitimlerle sona erecek.

Kurstan faydalanmak isteyenlerin Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Kurs Kayıt Bölümüne başvuru yapmaları istendi.31 Temmuz Salı gününe kadar kabul edilecek olan başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenler 0 549 570 43 34 ve (0422) 337 88 11 - 15 nolu telefonları arayabilecekler. Kurstan yararlanacak kursiyer sayısı 100 kontenjan ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Kursa 18 yaşından büyük her vatandaşın 1 adet kimlik fotokopisi ile müracaat edeceği belirtildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)