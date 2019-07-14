Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Temmuz 2019 Pazar 12:42

Büyükşehir’den Miniklere Piknik

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 6.Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında 400 öğrenci piknikte buluştu. Piknikte gönüllerince eğlenen çocuklara yemek ikramı da yapıldı.

Büyükşehir'den Miniklere Piknik
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Orduzu’daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen piknik etkinliği dolu dolu geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli mahallelerde bulunan 8 sosyal merkezindeki Yaz Okullarına katılan 400 öğrenci, piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Yeşil çimenlerde koştular

Ücretsiz düzenlenen 6.Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen piknikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Doğayla başbaşa bir ortamda güzel vakit geçiren minikler, çimlerde koşturdular. Kimisi voleybol oynarken kimisi ip atladı kimisi de bedminton oynayarak vakit geçirdi. Daha sonra yemek ikram edilen öğrenciler, yaz tatilini güzel geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Başkan Gürkan’da pikniğe katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da piknik yapan öğrencilere eşlik ederek, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Gürkan burada yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, çok değerli öğrencilerim. Belediyemiz Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı tarafından yaz okullarının piknik programı münasebetiyle sizleri Pınarbaşı Büyükşehir Belediye Sosyal Tesislerimizde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Piknik programının başta çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bugünün küçükleri yarının büyükleridir

Yaz Okulu süresi içerisinde öğretmenler mihmandarlığında, çocuklara ek bilgiler, ek davranış örneklerinin gösterildiğini söyleyen Başkan Gürkan; “Sizler bu bilgilerle, davranışlarla kendinize bir ahlaki kural olarak, ömür boyu devam ettireceksiniz. Öğretmenleriniz, size temizlik noktasında, büyüklere saygı küçüklere sevgi noktasında ve güzel ahlaklı olmanız noktasında gerekli nasihatlerde bulunmuşlardır. Ayrıca, eğitim öğretim yılı içerisinde derslerinizde her hangi bir sıkıntı duymamanız amacıyla da size ek ders müfredat programları uygulamışlardır. Bugün burada bunun sonuna geldik. Emeği geçen öğretmenlerimize, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve siz çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Sizler bugün ne kadar güzel ve iyi yetişirseniz, geleceğimiz o kadar emin adımlarda, emin ellerde olacaktır. Ben sizlere inanıyorum. Ülkemizin istikbali sizin elinizdedir” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ Bölgesinde 50 Metre Genişliğinde Yeni Yol Açılıyor TOKİ Bölgesinde 50 Metre Genişliğinde Yeni Yol...
Başkan Gürkan, ‘‘Kahraman milletimiz Hain emelleri olanlara geçit vermez’’ Başkan Gürkan, ‘‘Kahraman milletimiz Hain emelleri...
15 Temmuz Anı Defteri ve Karma Resim, Fotoğraf Sergisi Açılışı Yapıldı 15 Temmuz Anı Defteri ve Karma Resim, Fotoğraf Sergisi...
Rektör Karabulut “Milletimiz; ihanetleri ve hainlikleri hiçbir zaman unutmayacaktır” Rektör Karabulut “Milletimiz; ihanetleri ve hainlikleri...
Milletvekili Çalık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Milletvekili Çalık'tan 15 Temmuz Demokrasi...
Belediye Otobüsleri Ücretsiz Hizmet Verecek Belediye Otobüsleri Ücretsiz Hizmet Verecek
Yukarı Çık

TOKİ Bölgesinde 50 Metre Genişliğinde Yeni...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı içerisinde önemli bir yere sahip olan ve Tecde-Fahri...

Haberi Oku