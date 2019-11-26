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26 Kasım 2019 Salı 17:05

Büyükşehir’den Öğretmenler Günü Kutlaması

Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından okul müdürlerine yönelik bir program düzenlendi. Program kapsamında öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir'den Öğretmenler Günü Kutlaması
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Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile çok sayıda okul müdürü katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Öğretmenlere karşı bir milletin borcu elbetteki ödenemez. Ancak tek bir yolla ödenebilir; bu vatana ve bu millete hakkıyla hizmet etmek koşuluyla kendisini yetiştiren, öğretmenlere borcunu ödemiş olur” dedi.

Daha sonra sahneye davet edilen ve kendisi de öğretmen kökenli olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek, öğretmenleri temsilen Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya çiçek takdim etti.

Öğretmenler fedakar olduğu için muhteremdirler

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz’ dizelerini anımsatarak, “Bizler, şahıslar bazında bu dünyanın kimseye kalmayacağını biliyoruz ama bu dünyadan kıyamete kadar sürecek hayatın sağlıklı ve huzurlu olması için de güzel nesiller yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuzun farkında ve fevkinde olmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Toplumun en fedakar ve muhterem unsurları öğretmenlerdir’ şeklindeki sözünü hatırlatan Başkan Gürkan, “Niçin öğretmenler muhteremdir? fedakarlıkları için muhteremdir. Öğretmenler bir mum gibidir; kendi ışığıyla erirken etrafını aydınlatır. Ve öğretmenlik kutsal bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra MABESEM Saz ve Söz Sanatçıları sahne alarak, mini bir konser verdiler. Konserde, TRT Müzik programcısı emekli öğretmen Yavuz Dizdar da türküler seslendirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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