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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:32

Büyükşehirden personellere eğitim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için periyodik olarak düzenlediği hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehirden personellere eğitim semineri
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Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ömer Halisdemir Toplantı salonunda 17-19 Temmuz tarihleri arasında üç ana başlık altında oturumlar düzenlenecek.

Ömer Halisdemir toplantı salonunda 09.00 - 12.00 saatleri arasında başlayacak olan eğitim seminerinde Kişisel Gelişim, İletişim ve Motivasyon konularında eğitim verilecek.

Hizmet için eğitim çalışmalarının ilk günü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, İtfaiye, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşavirliği ve Özel Kalem Personellerine eğitim verildi.

Eğitim çalışmalarının ikinci gününde; Zabıta, Ulaşım Hizmetleri, Yol ve Altyapı Koordinasyon, Bilgi İşlem, Emlak ve İstimlak, İmar ve Şehircilik, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıklarına, üçüncü gün ise, Mali Hizmetler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Kültür ve Sosyal, Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları personellerine eğitim verilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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