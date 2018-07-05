Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:28

Büyükşehirden savaş mağdurlarına ilaç yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen binlerce ilaç Suriye’deki savaştan mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere İHH yetkililerine teslim edildi.

Büyükşehirden savaş mağdurlarına ilaç yardımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İlaç teslim programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ile İHH Malatya temsilcisi Ömer Derin katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen teslim töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatyalı hemşerilerimizin katkılarıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından toplanan ilaçlar yine yardım kuruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Evlerindeki kullanmadıkları fazla ilaçları atmayarak duyarlılık gösteren hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman büyük desteklerini gördüklerini belirten İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırlı bir hizmet yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediyemize böyle hayırlı bir hizmete vesile olduğundan, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan ilaçlar ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin’e teslim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku