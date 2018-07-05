Büyükşehirden savaş mağdurlarına ilaç yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen binlerce ilaç Suriye’deki savaştan mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere İHH yetkililerine teslim edildi.

İlaç teslim programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ile İHH Malatya temsilcisi Ömer Derin katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen teslim töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatyalı hemşerilerimizin katkılarıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından toplanan ilaçlar yine yardım kuruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Evlerindeki kullanmadıkları fazla ilaçları atmayarak duyarlılık gösteren hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman büyük desteklerini gördüklerini belirten İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırlı bir hizmet yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediyemize böyle hayırlı bir hizmete vesile olduğundan, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan ilaçlar ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin’e teslim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)