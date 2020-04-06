Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Sağlığınız İçin Mesafesini Koruyun, En az 1 Metre” çalışmaları ile vatandaşların ortak kullanım yaptıkları alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekiyor. İlk yazı uygulaması, banka (atm) otomatik vezne makineleri önlerine yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi virüsün giderek yayıldığı günümüzde evde kalmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için Sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı zaman ‘Evde Kal’ yazısı ile sürücü ve yayaların dikkatini çekmesi noktasında da farkındalık oluşturmuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)