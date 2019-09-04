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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:10

Büyükşehir’den Üniversiteye Hazırlık Kursları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Üniversiteye Hazırlık Kursları açılacak. Kurslara katılmak isteyenlere yönelik olarak 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde seçme sınavı düzenlenecek.

Büyükşehir'den Üniversiteye Hazırlık Kursları
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Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek Üniversite Hazırlık Kursları, bu yıl Çarmuzu Semt Konağı’nda gerçekleştirilecek. Kurslar geçtiğimiz 2 yıl, Salköprü Semt Konağında düzenlenmişti.

Üniversiteye Hazırlık Kurslarına katılmak isteyenler, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm semt konakları ve eğitim merkezlerinde seçme sınavına kayıtlarını yaptırabilirler. Sınav sonuçlarına göre kurslara katılmaya hak kazananlar, kayıtlarını yaptırarak derslere başlayacaklar.

Kurslarla ilgili olarak 0422 336 88 48 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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