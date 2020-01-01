Çalık, 2020 yılının ilk ziyaretini esnaflara yaptı

Milletvekili Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve partili yöneticilerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Çalık, AK Parti’de görev almış isimleri de işyerinde ziyaret ederek, sohbet etti.

Çalık, esnafların ve caddede karşılaştığı vatandaşların yeni yıllarını da tebrik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Çalık, “Türkiye geleceğe büyük adımlarla yürüyor. Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar 4 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni projelere ve yatırımlara kavuşacaktır. Bizler liderimizin yol arkadaşları olarak milletimizin emrinde ve milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yerli siyasetimizle milli hedeflerimizi ulaşacağız.” dedi.

Çalık şunları söyledi, “Türkiye demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bazıları çıkmış; ‘Özgürlük için yola çıkıyoruz’ diyor. Ama bunları özgür bir Türkiye’de söyleyebildiklerini unutuyorlar. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti yerli ve milli olduğu için darbe girişimlerine maruz kalmıştır. AK Parti’nin darbe girişimlerine maruz kalmasını seyredenler ve ses çıkartamayanlar şimdi çıkmış demokrasiden bahsediyor. Herkes hesap yapabilir, herkes plan yapabilir, milletinde bir hesabı vardır, ama en önemlisi Allah’ın da bir hesabı var. Galip olacak olan O'nun hesabıdır. Biz ülkemiz ve milletimiz için çıktığımız yoldan taviz vermeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarımızla yürüyemeye, gönül ve inanç coğrafyamıza umut olmaya, mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Çalık, “Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla durdurmaya çalışanlar başaramadı, başaramayacaklar. Artık yönlendiren değil, yön veren bir ülke var, yönlendirilen bir lider değil, bölgeye ve dünyaya yön ve istikamet gösteren bir lider var. Böyle bir durumu isteseler de istemeseler de kabul edeceklerdir.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)