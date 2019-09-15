Çalık, “Anneleri evlatsız bırakan terör örgütlerine lanet olsun”

Milletvekili Çalık, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı’nın düzenlediği Aşure Etkinliğine katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çalık şu ifadeleri kaydetti; “Her yıl Muharrem Ayının 10. Günüde bir ardaya geliyor, hem Aşure’nin birliğimize, beraberliğimize bir vesile olduğunu görüyor ve hissettiriyoruz. Hem de Kerbela’da Peygamber efendimizin torunu, Hz. Ali’nin evladının katledişinin bir daha yaşanmaması için dirliğimize vurgu yapıyoruz. Ben bu vesileyle Hz. Hüseyin’i ve 72 şehidimizi rahmetle anıyorum. Bir kez daha Kerbelaların yaşanmaması için Yüce Rabbimden dirliğimizi ve birliğimizi daim etmesini diliyorum. Birliğimizi bozmak isteyen terör örgütlerine fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Analarımızı ağlatmak isteyenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı FETÖ, PKK, DHKP-C olabilir, hiç birine fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Analarımızı evlatsız, evlatlarımızı anasız bırakan bütün terör örgütlerine lanet olsun.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)