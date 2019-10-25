Çalık, “Barış Pınarı Harekatı ile dünya Türkiye’yi bir kez daha tanıdı”

Çalık, Battalgazi Belediyesi tarafından Merkez TOKİ Bölgesinde düzenlenen park açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalık, “Ülkemiz bir taraftan hükümet olarak, belediyeler olarak, hizmetlerimizi yaparken diğer taraftan da sınır ötesinde ki operasyonlarımız, terörle mücadelemiz devam ediyor. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan operasyon çalışmalarını ilk günden itibaren tüm dünya yakından takip etti, herkes Türkiye’yi bir kez daha tanıdı. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu bu azimli kararlı tavrını, sınırlarını korurken verdiği mücadeleyi, bayrağı için, ezanı için, ülkesi için, vatanı için vermiş olduğu mücadeleyi herkes Barış Pınarı Harekatında bir kez daha gördü. Barış Pınarı Harekatı başladığı andan itibaren bir çok vatandaşımızdan, 70-80 yaşındaki dedelerimizden, hanımlarımızdan mesajlar alıyoruz, ‘Bizi gönüllü asker olarak gönderin Barış Pınarı Operasyonuna katılalım’ dediler. Ben bu vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden dolayı bütün milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok net olarak ifade etti; ‘Biz terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz.’ Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi adla terör örgütü gelirse gelsin, adı ister PKK olsun, ister PYD olsun, ister YPG olsun, isterse FETÖ olsun, ülkemiz ve milletimiz için fark etmez, polisimiz ve askerimiz için fark etmez, hepsini geldikleri gibi geri göndeririz. Teröre ve teröriste sıfır tolerans diyoruz. Hangi mekanda olursa olsun ülkemizin menfaatlerinin karşısında duranlarla da mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.” Dedi.

Çalık şu şekilde konuşmasını tamamladı, “Ülkemizde 4 milyon Suriyeli var, Avrupa Birliği üyesi ülkeler bırakın 4 milyonu, 4 tane Suriyeliyi bile alırken tereddüt ederken, bizim 4 milyon Suriyeli misafirimize kapılarımızı açmamızı anlayamadılar. Ama eğer sınırlarımızla, eğer sinirlerimizle oynarlarsa bu kapılar sonuna kadar açılır ve buradan Avrupa’ya hep birlikte yol olur. Biz kardeşlerimize ev sahipliği yaptık. Şimdi terörden arındırılan bölgeye Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi yerleştireceğiz. Ben vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)