AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Battalgazi ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı, yönetimi ve muhtarlar katıldı.

Çalık, devletin milletinin emrinde olduğunu ifade ederek, “yaşanan can kayıpları için çok üzgünüz. 6,8 şiddetindeki deprem çok büyük bir deprem. Baktığımız zaman yeni binaların sağlamlığı sayesinde daha fazla can kaybı yaşamamış olduğumuzu görüyoruz.” diye ekledi.

Depremin gerçekleşmesinin hemen 15 dakika sonrasında kriz merkezinde olduklarını söyleyen Çalık, “1 saat içinde Doğanyol’a ulaştık, Gökçe’ye, Pütürge’ye, Hüsükuşağı’na derhal ulaştık. Devletin bütün kademeleri ile hızlı bir şekilde deprem bölgelerine ulaştık. Hemen o gece Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız depremin en fazla hissedildiği yer olan Doğanyol’a geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 saat geçmeden deprem bölgesine geldi. Tüm hemşehrilerimiz adına kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum.”

Deprem ile ilgili verileri de paylaşan Çalık “depremde Malatya’mızda 4 can kaybı yaşandı, 481 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, 7.678 bina, 14.918 bağımsız binamız ağır hasarlı olarak tespit edildi. 5.948 çadır, 1.084 hayvanlar için özel çadır dağıtıldı. Tüm telef olan hayvanların yerine hayvanlar devletimizce teslim edildi. Evleri yıkılan hemşehrilerimize 3 Milyon TL anında acil yardım yapıldı. 830 bin TL eşya yardımları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Binaların ön hasar tespitleri yapıldı, detaylı tespit çalışmaları yapılıyor.” dedi.

Çalık devamla “Sayın Valimizle konuştuk, deprem sonrası mağdur ve ihtiyaç sahibi durumda olan hemşehrilerimiz imkanlardan faydalanmak için nereye, nasıl başvurular yapabilir, taşınma ve eşya yardımlarını nasıl alabilir” gibi konularda rehber olacak el broşürleri valiliğimizce hazırlandı” dedi.

Malatya’mıza ilk etapta 2.500 konut yapılacağını belirten Çalık, “1.500 tanesi ilçe merkezlerinde, 1.000 tanesi de kırsal mahallelerde yapılacak. Battalgazi bölgesinde Gelincik bölgesi evlerin yapılması için rezerv bölgesi ilan edildi. TOKİ aracılığıyla konutların yapımına başlanacak. Malatyalı işadamlarımız ve kurumlarımız Malatya’mıza yeni okulların yapılması için desteklerini ilettiler.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla depremde yaraların sarılması için 40 milyon TL para gönderildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin tüm kurumlarına hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)