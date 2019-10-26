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26 Ekim 2019 Cumartesi 15:04

Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek verenin Allah belası versin’ diyemiyorlar”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Mecliste konuşma yapan özellikle CHP’nin milletvekilleri, ‘Terörist ağzıyla konuşma yapanların Allah belasını versin’ diyorlar. Madem bela okuyorsun, çık belanı açıkça oku ve deki ‘PKK’ya destek verenin, Allah belasını versin’ diyeceksin, o zaman bütün belaları okuyacaksın” şeklinde konuştu.

Çalık, 'CHP milletvekilleri ‘PKK'ya destek verenin Allah belası versin' diyemiyorlar”
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AK Parti İl Danışma Meclisi’nin açılışında konuşan Milletvekili Çalık, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sınır güvenliğimiz ve bölge huzuru için başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve kahraman ordumuzun üstün başarıları sayesinde önemli bir mesafe kaydetmiştir. 18 gün önce sınır ötesinde başlattığımız harekat, ordumuzun azim ve kabiliyeti sayesinde önemli bir diplomasi başarısını beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Başkomutanımızın kararlılığı, kahraman ordumuzun üstün başarıları sayesinde Güney sınırımızda çok ciddi bir mesafe kaydetmiş vaziyetteyiz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Biz hem sahada olacağız, hem de masada olacağız ve bu gün olduğu gibi Allah’a hamdolsun hem sahada kazanacağız, hem de masada kazanacağız.” dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Türkiye’ye yönelik olumsuz itham ve iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını belirten Çalık, “Katliam yapmak Avrupa’ya, Amerika’ya, İsrail’e tarihlerine baktığınızda göreceğiniz en önemli fotoğraftır. Filistin bugün İsrail tarafından açık hava hapishanesine getirilmiş durumda. Avrupa dönsün kendi tarihine baksın. Türkiye’nin pırıl pırıl tertemiz bir tarihi vardır. Türkiye her zaman zalimlerin karşısında dimdik durdu, mazlumların yanında oldu. Güney sınırımızda terörle mücadele ederken, tek amacımız Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, ülkemizde misafir olarak kalan Suriyeli kardeşlerimizi terörden arındırılmış bölgelerde yaşayabilecekleri bir ortama kavuşturmaktır.” İfadelerini kaydetti.

Çalık şu ifadeleri kaydetti; “Terör örgütlerinin ismini saymaktan imtina edinen partilere söylüyorum; sadece terörist diyorlar, tek tek sayın hepsini sayın. PKK’yı, DEAŞ’ı, PYD’yi, DEAŞ’ı DHKP-C’yi sayamayan, söyleyemeyen siyasi partiler var ve terör deyip geçiyorlar. Kendiişlerine geleni terör örgütü, gelmeyeni ise kendilerine yandaş belliyorlar. Bütün terör örgütlerinin lanetlenmesi ve teröristlere yönelik mücadelede devletin ve milletin yanında olunması gerekir. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin sınırlarında terör örgütlerini dayanmasına, orada bir devletçik kurulmasına da asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye’miz kazandı, milletimiz kazandı, mazlumlar kazandı ve teröristler, terör örgütleri kaybetti. Birde terör örgütlerine isim vermeden tepki gösteremeyen sözde muhalefet partileri kaybetti.”

Milletvekili Çalık, “Mecliste konuşma yapan özellikle CHP’nin milletvekilleri, ‘Terörist ağzıyla konuşma yapanların Allah belasını versin’ diyorlar. Bu teröristlerin isimleri ne, bana sayarmısınız, kim bu teröristler, adlarını bilmiyormusunuz, okuma bilmiyormusunuz, 40 bin şehidimizin, gazimizin olduğu yerde, bu terör örgütlerinin adını bilmiyormusunuz? Bunlar PKK, bunlar DHKP-C, YPG, PYD, DEAŞ. Sen ‘Teröristlerin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin’ derken, bu terör örgütlerinin hiç birinin adını ağzına almayarak, terör örgütlerini söylemeyerek hiçbir yere varamazsın. Madem bela okuyorsun, çık belanı açıkça oku ve deki ‘PKK’ya destek verenin, DHKP-C’ye destek verenin, DEAŞ’a destek verenin, PYD’ye YPG’ye destek verenin sırtını dayayanın da Allah belasını versin’ diyeceksin, o zaman bütün belaları okuyacaksın. Biz her yerde terör örgütlerinin ve teröristlerin temizlenmesini amaçlıyoruz. Milli ve yerli duruşu olan herkesle yol yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz.” diye konuştu.

Çalık, “Malatya’mızla ilgili 17 yıl boyunca çok önemli yatırımlar yaptık, yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Bir taraftan şeytan taşlıyor, bir taraftan da tavaf etmeye gayret gösteriyoruz. Bir taraftan teröristlerle mücadele ediyoruz, diğer taraftan da hizmetlerimizi milletimizle, ilçelerimizle sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz ve bunları yaparken de bazen gözü olup görmeyenler var. AK Parti ailesi 17 yıldır kesintisiz hizmet yaptı, hizmet yapmaya da devam edecek. Bizim 17 yılda yaptıklarımızın siz hayalini bile kuramazsınız, 70 yılda 80 yılda Türkiye’ye yapamadıklarınızı, biz 17 yılda Türkiye’ye, 17 yılda Malatya’ya yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz ne söz verdiysek sözümüzde durduk, durmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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