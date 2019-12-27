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27 Aralık 2019 Cuma 16:12

Çalık, “Darbe girişimleri kişi başına milli geliri düşürdü”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Darbe süreçleri olmamış olsaydı bugün kat etiğimiz yol çok daha iyi olacaktı, kişi başına düşen milli gelirimiz çok daha yüksek olacaktı.” Dedi.

Çalık, 'Darbe girişimleri kişi başına milli geliri düşürdü”
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Milletvekili Çalık, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen Halk Gününe katılarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantını açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Halk Gününü düzenlemekteki amacın vatandaşların taleplerin, beklentilerin ve önerilerin daha organize bir şekilde milletvekillerine ulaştırmak olduğunu belirterek, “Halk Günü uygulamasının taleplerin ve sorunların iletilmesinin daha faydalı olacağını düşündük. Bu nedenle Halk Günü uygulamasına tekrar başlıyoruz.” dedi.

Milletvekili Çalık, “17 yıllık AK Parti iktidarında halktan yana olan her şeyin ilkini AK Parti yaptı. Kulağımızı milletimizden hiç çekmedik. Bütün Malatyalı hemşehrilerime 17 yıldan beri verdikleri bütün desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mıza ve ülkemize hizmet etmeye, yeni yatırımlar getirmeye devam edeceğiz” dedi.

TBMM’de 2020 bütçesinin kabul edildiğini belirten Çalık, “Bütçe rakamlarına göre, 2002 yılından bugüne Türkiye’yi 10 kat büyümeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Toplam 1.091 trilyon TL bütçemiz var. Bu bütçeyi hizmete ve yatırıma dönüştüreceğiz. 2002 yılında vergi gelirlerimizin yüzde 85’i faize gidiyordu. Geriye kalan yüzde 15 ise vatandaşa harcanıyordu. Darbe girişimlerine ve ekonomi darbelerine rağmen vergi gelirlerini yüzde 14’ü sadece faize gidiyor. Darbe süreçleri olmamış olsaydı bugün kat etiğimiz yol çok daha iyi olacaktı, kişi başına düşen milli gelirimiz çok daha yüksek olacaktı.” şeklinde konuştu.

Çalık, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinledi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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