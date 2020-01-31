Çalık, “Depremden 1 saat sonra deprem bölgesindeydik”

Milletvekili Çalık, “Depremi Malatya’da evimde yaşadım. Deprem sonrası hemen Valilik kriz masasına geçtik. Bir saat içerisinde de Doğanyol ve Pütürge ilçemize geçtik. 4 vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Allahtan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Deprem gecesi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum deprem gecesi Doğanyol ilçemize gelerek incelemelerde bulundular. Vatandaşlarımızla birebir görüştük.” dedi.

Çalık şu şekilde konuştu, “Deprem gecesi ne yazık ki bazı kişiler sosyal medya üzerinden hoş olmayan propagandaya başladılar. Şunu herkes biliyorki deprem sonrası tüm ilçelerimize köylerimize acil ihtiyaçları karşılanmak üzere derhal müdahale edildi. Depremin sarsıntısıyla hiç kimse evlerine giremedi. Herkes geceyi dışarda geçirdi. Muhtarlarımıza o gece Jandarma Komutanlığımız anında ulaştı ve tespitlerini yaptı. Tüm kurum çalışanlarımız sahadalar ve çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası Elazığ ve Doğanyol’umuzu ziyaret ettiler. Yaralarımızın sarılması içinde tüm talimatları verdi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Türkiye’deki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Depremde zarar gören vatandaşlarımıza çadırları, battaniyeleri ve ısıtıcıları ulaştırıldı. 462 yaralımız vardı. Sağlık kuruluşumuzda tedavi edildi. Şimdi 11 depremzedemiz tedavi görüyor. Bakanlarımızla birlikte hastanede tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Acil şifalar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Son Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bakan Yardımcılarının Malatya’da çeşitli incelemelerde bulunduğunu da hatırlatan Milletvekili Çalık, “Bakanlarımız ile Malatya Valiliğimizde kriz masasında toplantımızı yaptık ve hasarlı okullarımızı değerlendirdik. Ağır hasarlı üç okulumuz var. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile yaptığımız görüşme ile öncelikli iller arasına Malatya’mız da alıyor. Tüm desteklerini de verecek. Bakanlarımızla işadamlarımızdan eğitim konusunda destek istedik. Zor günlerimizi hiç yalnız bırakmayan Hayırsever İşadamlarımız Ahmet Çalık, Vahap Küçük ellerindeki tüm imkanlarla desteklerini sağladılar. Ahmet Çalık abimiz her türlü destek sağladılar, yaralarımızı sardılar. Doğanyol ilçemizi Pütürge İlçemizi birlikte ziyaret ettik. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Çalık, Ahmet Akbalık, Vahap Küçük, Gazi Akmercan, Mehmet Ali Aydınlar Malatya’mıza okul yapma sözü verdiler. TOKİ ve Aselsan da ilimize okul yapacak. İlimizde birçok okulumuz yenilenecek. Depremden zarar gören binalarımızın yapımına hemen başlayacağız. İlçelerimizde yer tespitleri yapıldı. Yer zemin etütleri yapıldıktan sonra yapımına başlanacak. Doğanyol'da 150, Kale’de 200 ve Pütürge'de 200 olmak üzere üç ilçemizde 550; Malatya geneli köy evleri ahırlı ve ahırsız olarak 1500 toplamda ise 2 bin 550 yeni konut yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak. Vatandaşlarımızın hasarlı binaları kullanmamaları ağır hasarlı binalarımızda oturan hemşehrilerimiz için Valilik önüne AFAD çadırı kuruldu, vatandaşlarımız buradan taleplerini iletebilecek, yardım için başvuruda bulunabilecekler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 30 Milyon TL’ye yakın Malatya’mıza para gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy şehrimizde bütün tespitler yapılana kadar görevlendirildiler.” diye konuştu.

Çalık şunları söyledi, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet kurumlarımız bütün bakanlarımız, her biri kendi alanlarında çalışmalarını yaptılar. Hem Milli Eğitim Kurumlarımız hem de camilerimizi inceledik. Hasarlı olan vakıflarımıza bağlı camilerimizle ilgili Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştük. Hemen yapımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerekeni yapacak.

Üzüldüğüm bir konu var. Deprem üzerinden bile hala siyaset yapmak isteyen insanlar oldu. Arkadaşlar deprem oldu. Bilmem farkında mısınız? Barınma ihtiyacı var diyen arkadaşlarımız. Barınma ihtiyacının olduğunu gördüğümüz için alandayız. Hiçbir vatandaşımızın barınma ihtiyacı gözardı edilmeyecek. Çelik kondiksiyonlu evlerimiz anında inşa edilecek. Her ilçemizde yer tespiti yapıldı. 24 saat dolmadan Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Doğanyol ilçemizdeydi. Bugün ana muhalefet Partisinin lideri hariçten gazel okuyor. Biz hiç siyaset yapmadık. Yapanı da şiddetle kınıyorum. Bunun üzerinden nasıl siyaset yapabiliyorsunuz. Eksik olabilir, Malatya 1 milyon nüfuslu bir şehir. Burada iktidarı, ana muhalefeti, muhalefeti hepsinin buluşması gerekir. Biz burada siyaset yapmak için çaba sarf etmiyoruz. Acının depremin siyaseti olmaz. “

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)