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01 Şubat 2020 Cumartesi 14:19

Çalık, “Depremzede esnafımıza faizsiz kredi uygulamasını başlatıyoruz”

24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından aralıksız olarak deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık depremde hasar gören işletmeler için esnaflara verilecek acil destek kredisi hakkında bilgiler verdi.

Çalık, 'Depremzede esnafımıza faizsiz kredi uygulamasını başlatıyoruz”
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Depremde işyeri hasar gören esnaflara 100.000 liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağını söyleyen Çalık, depremin yaralarını her alanda sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını, bu kapsamda depremzede esnaflar için de acil eyleme geçtiklerini ifade etti.

KOSGEB tarafından işletmesi hasar görmüş işyeri sahiplerine 1 yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli olmak üzere 100.000 liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağını belirten Çalık, kredinin faizlerinin KOSGEB tarafından karşılanacağını, geri ödemelerin ikinci yılın başından itibaren 3 aylık aralıklarla dokuz eşit taksitte olacağını dile getirdi.

Çalık, “Acil Destek Kredisi uygulaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Malatyalı Hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum; yaralarımızı devlet millet el ele üzerimize düşen ne varsa yerine getirerek yapıyoruz” diyerek “KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel olan işletmeleri için faizsiz kredi imkanından faydalanmak isteyen esnaf ve işletme sahipleri, Valilik veya Kaymakamlıktan alacakları hasar raporuna istinaden, anlaşmalı bankalara 100.000 liraya kadar kredi başvurusunda bulunabilecekler” şeklinde bilgi verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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