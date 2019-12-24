Çalık, ''Devrim otomobilini engelleyenler yerli otomobili de engellemek istiyor''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Arguvan İlçesinde 21 Mart 2019 tarihinde, Doğanyol ve Pütürge İlçelerinde 4 Nisan 2019 tarihinde yaşanan depremlerden dolayı bölge vatandaşlarımızın mağduriyeti yasa düzenlemesi ile getirildi” dedi. Çalık, ayrıca yerli otomobili de değerlendirerek, “Devrim otomobilinin üretilememesi için önüne konan engeller bugünde yerli otomobilin üretilmemesi için yapılıyor” dedi.

-Doğanşehir’de toplantıya katıldı

Milletvekili Çalık, Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlene toplantıya katılarak, partililerle bir araya geldi.

Çalık, “TBMM’de bütçe çalışmalarımız tamamlandı. Bütçemiz Türkiye’nin yatırımına dönüşecek. Türkiye’nin büyümesinden uluslararası güçlerin rahatsız olmasını anlıyoruz, onların Türkiye’yi getirmek istedikleri olumsuz noktayı anlıyoruz, anlayamadığımız nokta muhalefet partilerinin Türkiye’yi getirmek istediği noktadır. Yaptığımız her türlü yatırıma ‘İstemiyoruz’ diye karşı çıkıyorlar.” ifadelerini kaydetti.

Yerli otomobil ile ilgili olarak da konuşan Milletvekili Çalık, “Sene 1961 yılında Türkiye’de bir otomobil üretilecek, adına Devrim konulacak ve bunu 4.5 ayda TCDD‘nin personeli yapacak. Türkiye’de 4.5 ayda devrim otomobili yapılıyor, ama o gün Türkiye’nin önüne engel konuluyor ve yerli otomobilin üretimi engelleniyor. O gün Türkiye’nin önüne konan engeller ile bugün konan engeller arasında hiçbir fark yok. Nasip olursa, bu hafta 27 Aralık Cuma günü elektrikli otomobilimiz tüm dünyaya tanıtılacak. Buna da engel olmak istediler. Yerli ve milli yatırımlarımıza sonuna kadar devam edeceğiz.” dedi.

Çalık, “Doğanşehir’e yapılan yatırımlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Vahap Küçük’ün ilçede istihdam için yaptığı yatırımlara karşı çıkanlar gelsinler aynı yatırımları yapsınlar. Doğanşehir 100 Yatıklı Devlet Hastanesi inşaatının sürüyor. Doğanşehir ilçemize 20 milyon TL proje tutarı olan Spor Kompleksi ile yapılıyor.” şeklinde konuştu.

-Arguvan, Doğanyol ve Pütürge’deki depremzedeler için düzenleme

Çalık, “Arguvan İlçesinde 21 Mart 2019 tarihinde, Doğanyol ve Pütürge İlçelerinde 4 Nisan 2019 tarihinde yaşanan depremlerden dolayı bölge vatandaşlarımız olumsuz etkilenmiş ve mağdur olmuşlardı. Bugün Resmi Gazetede yayınlanan ve 7269 sayılı yasaya eklenen geçici madde ile, İlimiz Arguvan, Doğanyol ve Pütürge İlçelerinde 2019 yılı içerisinde meydana gelen depremlerden dolayı zarar gören, ancak büyükşehir olduğumuz için DASK (Doğal Afet Sigortası) şartı aranması nedeniyle herhangi bir yardım yapılamadığı için konut ve ahırları zarar gören vatandaşların Devlet yardımından faydalanması sağlanmıştır. İlgili yasa çerçevesinde, evini yapana yardım fonu kapsamında hak sahibi afetzedeler için 2019 rakamları ile 101.000 TL kredi desteği sağlanacak olup, bu rakam 2020 de revize edilerek artırılacaktır, konutun yapımı bitip, oturmaya başlanıldıktan sonra iki yıl ödemesiz olmak üzere 18 yıl eşit vadeli taksitlerle sıfır faizli kredi kullandırılacaktır. Arguvan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde oturan vatandaşlarımız için hayırlı olsun.” İfadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)