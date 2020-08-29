Çalık: “Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz”

Milletvekili Çalık, 24 Ocak’ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleriyle birlikte büyük yara alan, 4 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce binanın ise ağır hasar gördüğü Doğanyol ilçesini ziyaret etti.

Doğanyol Kaymakamı Talha Altuntaş’ı ziyaret ederek, ilçede esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelen Öznur Çalık, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin ciddi manada etkilendiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu deprem gecesi bir kez daha yaşadıklarını kaydeden Çalık, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk saatlerde Doğanyol’daydık, sonrasında İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlarımız, 24 saat dolmadan da Cumhurbaşkanımız Doğanyol’a geldi. O günden itibaren de çok hummalı bir çalışma yapıldı” diye konuştu.

“Riskli alan ilan edildi”

Milletvekili Çalık, Doğanyol ilçesi İsak ve Çolak Mahallelerinin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği bilgisini vererek, şunları söyledi: “Burası yeniden inşa ediliyor. Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz. Bununla ilgili 29 Temmuz’da 362 konutumuzun ve dükkânlarımızın ihalesi yapıldı. Gökçe Mahallemizde ise 129 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Gökçe Mahallemizin ‘riskli alan’ ilanı Cumhurbaşkanımızın Kararnamesiyle Resmi Gazetede yayınlandı. Hem Doğanyol ilçemizin merkezi yenileniyor hem de Gökçe Mahallemiz yeniden inşa ediliyor. Rahmetli Özal Doğanyol’u ilçe yaptı, Recep Tayyip Erdoğan de Doğanyol’u yeniden ihya ve inşa ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, emeği geçen bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Doğanyol Belediye Başkanımız Hakan Bay, depremin yaşandığı ilk andan itibaren konuyu çok yakından takip ediyor. Bizde bu yakın takibin en büyük destekçisiyiz. Elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

“250 Milyon TL harcanacak”

Doğanyol merkezdeki konut ve ticarethanelerin yapımına başlandığını kaydeden Çalık, “Firmamız inşaat çalışmalarına başladı ve bütün ekibiyle şuan Doğanyol’umuzda. Gökçe Mahallemizin de yeniden inşasını güçlü bir firmamız üstlenmiş vaziyette. Hem Doğanyol hem de Gökçe’deki yapılacak kentsel dönüşümle birlikte yeniden inşası, 250 milyon liraya yakın bir parayla gerçekleştirilecek” dedi.

“15,7 milyon TL maliyeti olan hastane yapıyoruz”

Milletvekili Çalık, Doğanyol için çok önemli bir projelerinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “GES projemizi hayata geçiriyoruz. Doğanyol merkezimizin sulamasını da karşılayacak bu önemli GES’imiz 3 milyonluk proje bedeliyle ihaleye çıktı. Bitmek üzere, inşallah önümüzdeki ay içerisinde de açılışını yapacağız. Çok önemli bir yatırımımızı daha Doğanyol’a kazandırıyoruz. 15,7 milyon TL maliyetle yapılmakta olan 10 yataklı ilçe entegre hastanemizin ihalesini yaptık. İnşaatına başlandı, Doğanyol’umuza hastanemizi de kazandırıyoruz. Hükümet Konağı, Ziraat Bankası, Öğretmenevi, Polisevi, Emniyet Müdürlüğüyle Doğanyol’un yeniden inşası için bizde üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik.”

Çalık, daha sonra ilçeye 15,7 milyon TL maliyetle yapılmakta olan 10 yataklı ilçe entegre hastanesi ile 10 daireli lojman binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelip sohbet eden Çalık, sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)