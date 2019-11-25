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25 Kasım 2019 Pazartesi 15:18

Çalık, Doğanyol’a yapılacak projeleri anlattı

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıda Doğanyol ilçesinde Gençlik Merkezi kurulacağını, tarımsal sulama amaçlı Güneş Enerji Santrali’nin 5 ay sonra hizmete gireceğini, Entegre Devlet Hastanesi’nin ise 2020 yılı yatırım programına alınacağını kaydetti.

Çalık, Doğanyol'a yapılacak projeleri anlattı
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Doğanyol ilçesi Mahalle Muhtarları ile bir araya gelen Milletvekili Çalık, Doğanyol ilçesine bir gençlik Merkezi kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Kaymakamlığa devredilen binanın çok amaçlı bir gençlik merkezi olarak kullanılacağını ifade etti.

Doğanyol ilçesine tarımsal sulamada kullanılmak üzere Güneş Enerjisi Santralinin kurulması için yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Çalık, “Doğanyol ilçemizde sulama suyunda kullanılan enerji problemini çözmek için 3 milyon TL bedelle bir güneş enerjisi santrali kazandırıyoruz. Bu proje Doğanyol ilçemizin rüyasıydı. Projenin yapılması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Vatandaşımızdan tek kuruş bir para almadan Güneş Enerjisi Santralini kuruyoruz ve 5 ay sonra hizmete girecek. Bu santral ile sulama suyu konusunda enerji giderinde önemli problemler çözülecek.” dedi.

Çalık, proje ile Doğanyol Merkez, Gökçe ve Koldere'de yaklaşık 2 bin hektar arazinin su ile buluşturulacağını kaydetti.

Doğanyol ilçesine Entegre Hastane kurulacağını belirten Çalık, Doğanyol Entegre Hastanesi’nin 2020 yılı yatırım programına alınacağını kaydetti.

Çalık, Doğanyol-Pütürge Karayolu’nun yapım çalışmalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Doğanyol’un Gökçe Mahallesini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, Doğanyol AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir arada bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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