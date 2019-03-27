Çalık, ''Ekran arkasında kimlerle ittifak yaptıklarını iyi biliyoruz''

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Milliyetçi Hareket Partisi'yle Yeni Kapı ruhuyla beraberce çıkmış olduğumuz yol, o günden beri devam ediyor. Yerli ve milli duruşu olan bütün kardeşlerimizle bu yürüyüş devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bütün bozkurt kardeşlerimle ak yürekli kardeşlerim beraberce 31 Mart seçimlerini göğüsleyecekler. 31 Mart'ta sadece Sürgü, Doğanşehir ve Malatya'da değil tüm Türkiye'de bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye tasavvur edenlere gereken cevabı vereceksiniz" dedi.

Milletvekili Çalık, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Doğanşehir İlçesi'nde sürdürdü.

Milletvekili Çalık ilk olarak Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte seçim bürosunda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim bürosunda partililer ve vatandaşlara hitap eden Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük, "Biz görevimizi yapacağız. Gece gündüz çalışacağız. Biz görevimizi yaptıktan sonrada takdir Allah'ındır. Bizim amacımız, Doğanşehirlilere hizmet etmek. Allah rızası için hizmet etmek" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Geçen gün Doğanşehir'e geldiğimizde yapmış olduğumuz miting muhteşemdi. Cumhurbaşkanımız Doğanşehir'e geldiğinde nasıl karşıladıysanız, o kadar güzel bir mitingdi. Tabi o gün yapılan mitingden korkanlar, ürkenler olmuş ve yüreklerine korku salınmış, hemen arkasından 'bizde miting yapalım' demişler. Tabi ki yapabilirsiniz. Demokratik seçim sürecinden bütün siyasi partiler miting, toplantı yapma özgürlüğü vardır ama yalan söyleyip, iftira atma özgürlüğü yoktur. Vahap amca bugüne kadar 17 yıldır AK Parti'nin kurucu ilçe başkanıdır. Partide kimse yokken, 'ben buradayım' diyen yiğit bir adamdır. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklıyken, seçimlere girmesi engellenirken de Vahap Küçük bu partinin omurgasıydı. Hizmetleri, emekleri, çabalarıyla AK Parti'yi sırtladı. Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sundu. Vahap amcanın paraya, makama, itibara mı ihtiyacı var, hayır. Vahap amcanın Doğanşehirlilere hizmete ihtiyacı var. Doğanşehir en güzel hizmetleri Vahap Küçük döneminde aldı. Geçmiş dönemleri, CHP'nin dönemini hatırlayın. Siz, Doğanşehir'e gelecek 'bu hizmet gelecek' deyip, gelmeyen bir şey gördünüz mü? Doğanşehir'de 31 Mart'ta rekor oyla Vahap Küçük'ü belediye başkanı seçmemiz lazım" diye konuştu.

Çalık, Doğanşehir'e doğalgazın geldiğini anımsatarak, "AK Parti'den önce Türkiye'de kaç ilde doğalgaz vardı? Sadece 6 ilde doğalgaz vardı. Şimdi CHP zihniyetinin var olduğu dönemde Türkiye'de sadece 6 ilde doğalgaz varken, şuan 81 ilde doğalgaz var" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte yapımı devam eden 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi ve 10 daireli lojman inşaatında incelemelerde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük, burada yaptığı konuşmada, "Bu hastane tabi ki kolaylıkla programa girmedi. sağ olsunlar büyüklerimizin desteğiyle hastanemizi bu hale getirdik. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Doğanşehir'e güzel bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Malatya'da sağlık alanında ciddi yatırımların yapıldığını kaydederek, "Malatya merkezdeki yatırımlarımız gibi ilçelerdeki yatırımlarımızda son sürat devam ediyor. Doğanşehir'de 25 yataklı hastanemizi tamamladık ama Doğanşehirli hemşerilerimiz ve Vahap Küçük başkanımız yeni bir hastane istedi. 100 yataklı hastaneyi Doğanşehir'imize yapıyoruz, bir sene sonra bitmiş olacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte daha sonra Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Çalık, Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük'ün 150 yüksekokul öğrencisinin tamamına karşılıksız burs verdiğini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ardından Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte Sürgü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, buradaki konuşmasında, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine değinerek, "Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Yeni Kapı ruhuyla beraberce çıkmış olduğumuz yol, o günden beri devam ediyor. Yerli ve milli duruşu olan bütün kardeşlerimizle bu yürüyüş devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bütün bozkurt kardeşlerimle ak yürekli kardeşlerim beraberce 31 Mart seçimlerini göğüsleyecekler. 31 Mart'ta sadece Sürgü, Doğanşehir ve Malatya'da değil tüm Türkiye'de bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye tasavvur edenlere gereken cevabı vereceksiniz. Biz, kiminle ittifak yaptığımızı size söylüyoruz. Kimle ittifak yaptık; Milliyetçi Hareket Partisi'yle, ittifakımızın adı Cumhur İttifakı ve emin adımlarla gidiyoruz. CHP kiminle ittifak yaptı? CHP, İYİ Parti ve Saadet'in ekran önünde ki ittifaklarını vatandaş biliyor birde ekran arkasındaki ittifaklara bakmak lazım. Terör örgütlerinin hepsiyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Mücadele ederken, uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz, Cumhur İttifak'sız bir Türkiye istiyorlar, milletimiz buna asla izin vermez" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Güzelköy ve Kurucuova Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)