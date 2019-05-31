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31 Mayıs 2019 Cuma 16:27

Çalık, ''Engelli çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmıyoruz''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulunda Spor Salonu açılışına katıldı.

Çalık, ''Engelli çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmıyoruz''
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Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ve Erdinç Mengi tarafından verilen destekle yapılan İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulunda Spor Salonun açılışında konuşan Milletvekili Çalık, “Bölgemizdeki otistik çocuklar okulumuzdayız, öncelikle bu otistik çocuklar okulunun yapılması talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen Milli Eğitim Bakanlarımıza ve Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Otistik çocuklarımızın aileleri bizlerden otistik çocuklarımız için okul istemişti ve onlara sözümüzün yerine getirmenin gurunu yaşıyoruz. Ben otistik çocukları olan ailelerimizi öncelikle özverilerinden dolayı kutluyorum. Çok özel evlatlarımız ve o anne babaları canı gönülden kutluyorum. Eğitimde mahrum bırakmamak için devlet olarak hükümetimiz ve anne baba olarak velilerimiz üstüne düşen bütün gayreti ve çabayı sarf ediyorlar.” diye konuştu.

Çalık şöyle konuştu; “Fiziki binaları yapsak da yeterli derecede eğitmenimiz, öğretim görevlimiz olmasa binalar boş kalır. Bu evlatlarımız çok güzel eğitim alıyorlar burada. Vakıflar Bölge Müdürümüz Kenan Doğan kardeşime çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Biz vakıf kültürü ile yetişmiş bir toplumun evlatlarıyız ve bugün vakıf toplumunun gereği Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde Es- Seyyie Osman Hulusi Efendi Vakfı, Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfı’na Ergün Grup otistik çocuklarımızın okuluna çok güzel bir spor salonu yaptılar ve onları imkanların el verdiği ölçüde zarar görmenden fiziki şartları uygun hale getirerek çok güzel bir spor salonu inşa etmişler.

Malatya özellikle engeli çocuklarımız için çok önemli merkez haline geldi. Battalgazi bölgesinde bir eğitim kompleksimiz yapılıyor. Belki bölgede, belki de Türkiye’de olmayan bir okulu biz Malatya’mıza Battalgazi bölgemize kazandırdık. Beyazay Derneği mensubu aileler bizden görme engelli çocuklarımız için bir okul istenmişti. Otistik çocuklar okulumuz 200 öğrenci kapasiteli, orası da 100 öğrenci kapasiteli, bölgeden birçok velimiz çocuklarını buraya getiriyorlar, lise eğitimini alıyorlar. Battalgazi’de de çok önemli bir eğitim kompleksimiz var. Orda da 100 görme engelli çocuklarımız için liseden sonra engelli çocuklarımızın yetişeceği teknik liselerimizin olduğu bir bölgemiz var.”

Çalık, gençlerle ve çocuklarla bir süre ilgilendi ve aileleriyle sohbet etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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