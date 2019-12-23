Çalık, “Gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi inşa ediyoruz”

Milletvekili Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve partili yöneticilerle birlikte Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre’yi ziyaret etti.

Pazarcı esnafının sorun ve talepleri dinlemek için ziyarette bulunduklarını belirten Çalık, yaptığı konuşmada, “2023 yılına kadar hep birlikte yol yürüyeceğiz. İnşallah 2053 ve 2071 yıllarına da milletimiz ulaşacaktır. 2020 bütçemiz TBMM’de geçti. Büyüyen, gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep birlikte mücadele ettik. MHP Genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve ekibine teşekkür ediyoruz. 2020 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Çalık, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da teşvikler devam edecek. Hem cazibe merkezlerinden kaynaklanan teşvikteler, hem de 6. bölge olmamızdan dolayı kaynaklanan teşvikler devam edecek.” diye konuştu.

Türkiye’nin 2002 yılındaki ülke olmadığını belirten Çalık, “Türkiye sadece bölgemiz için değil, dünya için önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye’dir. Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye’nin atmış olduğu bütün dünyanın kabul etmesi gerekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım plan ve kararlarını kabul etmiyoruz. Türkiye emin adımlarla hedeflerine doğru yürümeye devam edecektir” ifadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)