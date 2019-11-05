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05 Kasım 2019 Salı 10:58

Çalık, “Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini canlandıracak”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek, görevinde başarılar dilerken, İnönü Üniversitesi bünyesindeki teknopark ve Genç Girişimciler Merkezini de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında incelemelerde bulundu. Çalık, “Genç girişimcilerimiz, Malatya ekonomisinin, sanayisinin canlanmasına vesile olacak.” dedi.

Çalık, 'Genç girişimcilerimiz Malatya ekonomisini canlandıracak”
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-Emniyet Müdürü Dağdeviren’e ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çalık, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Güvenliğimizi sağlayan Emniyet mensuplarımızın hepsine Rabbim kolaylıklar versin diyorum. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin güvenliği ve emaneti sizlerde. Malatya bu güne kadar hep güven şehri olarak Türkiye’de nam salmış vaziyette Malatya’da inşallah sizlere de güzel hizmetler yapmak nasip olacak, iyi hizmetler yapmak nasip olacak. Ben daha önce görev yapmış olduğunuz yerdeki hem vatandaşlarla olan temaslarınızı hem de şehre sunmuş olduğunuz katkıları da arkadaşlarımızla paylaştık ilettiler. Malatya’da da aynı başarıları sergileyeceğinizi düşünüyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum.” dedi.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, “Hiç endişeniz olmasın. Malatya’nın hassasiyetlerini ben de bulunduğum süre içerisinde gördüm. Bir devlet adamı ciddiyetiyle her kesime eşit mesafede inşallah görevimizi, bu ateşten gömleği layıkıyla taşıyacağımızı, taşımaya çalışacağımızı gece gündüz onun için çalışacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah Rabbim utandırmaz. Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Eminim sizlerin de desteğiniz ile çok daha güvenli bir şehir olacak Malatya’mız. Bunun için gayret edeceğiz.” İfadelerini kaydetti.

- Genç Girişimcilik Merkezi’ne ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberinde TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birlikte İnönü Üniversitesi bünyesindeki Genç Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve yöneticilerden bilgi aldı. Genç Girişimcilik Merkezi’nin verilen katkı ve desteklerle kurulduğunu belirten Çalık, “Burada 3.5 milyonla başlanmış bir eğitim yuvası burası. Ama buradan yetişecek girişimcilerimizle birlikte inanıyorum ki 3.5 katrilyonluk ekonomiye dönen, sanayiye dönen insanlarımızın yetiştiği bir merkez olacak burası. Bütün Malatya’ya sesleniyorum; burada bir girişimcilik merkezimiz var. Bu Girişimcilik Merkezimize gelirseniz, gençlerimiz, kendini genç hissedenler gelirseniz, burada işi öğreten A’sından Z’sine size ticareti öğreten, size sanayiye nasıl adım atacağınızı öğreten bir kurum var. Öğrendiyseniz de, bitirdiyseniz de, devam ediyorsanız veya yeni başlıyorsanız, bir fikriniz varsa, ‘benim de bir fikrim var’ diyorsanız, Genç Girişimcilik Merkezi’miz sizin emrinizde. Genç girişimcilerimiz, Malatya ekonomisinin, sanayisinin canlanmasına vesile olacak.” dedi.

-Teknopark’a ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberinde TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birlikte İnönü Üniversitesi Teknopark’ında ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve yöneticilerden çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler alan Milletvekili Çalık, “İş dünyamıza, sanayimize, çok ciddi manada yeni sanayiciler ve yatırımcılar kazandıracağız. Burası bu işin okulu. Teknopark’da iş geliştirmek isteyen tüm girişimcilerimizi destekliyoruz. Siyaseten yapılması gereken hangi işlem varsa bunu da hep birlikte takip edeceğiz.” ifadelerini kaydetti.

Çalık, 9 Kasım günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Malatya’ya olacağını ve Malatyalı yatırımcılarla bir araya geleceğini kaydetti.

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