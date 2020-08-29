Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:26

Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı;
"26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz ve ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi; vatanımızın ne pahasına olursa olsun teslim edilmeyeceğinin ispatı olmuştur. Tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan aziz milletimizin iradesinin ortaya konulması ve milletimizin istiklale, bağımsızlığa olan inancının tezahürü olması hasebiyle büyük anlam ifade etmektedir.
Aziz milletimiz, onca yokluk ve imkânsızlığa rağmen, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, istiklaline ve istikbaline kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimiz, o günden bugüne birlik ruhundan hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz 2016 FETÖ Darbe Teşebbüsü'nde yazdığı şanlı destanla dünyaya göstermiştir.
Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da ülkesine, değerlerine ve namusuna sahip çıkan milletimizle birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye için canla başla çalışmaya; ülkemizi demokratik, ekonomik ve siyasi yönden tüm engelleme girişimlerine rağmen daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.
Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de haksız şekilde bize dayatmaya çalışılan uygulamalara karşı direnmeye devam edecek, oldu bittilere müsaade etmeyeceğiz. Denizde, karada, havada sınırlarımızı kanımız ve de canımızla savunmaya kararlıyız.
30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, analarımızı, atalarımızı minnet ve şükranla yad ediyorum.
Vatan savunması konusunda göstermiş olduğu üstün fedakarlıktan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
İstiklal Savaşımızın en büyük zaferi olan 30 Ağustos'u en kalbi hislerimle kutluyor, Zafer Bayramı'nın ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum."


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu yerinde inceledi Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu yerinde...
Başkan Gürkan, Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, Zafer Bayramı dolayısıyla bir...
Büyükşehir’den 2 Bin Rakımda Su - Yol Asfalt Çalışması Büyükşehir’den 2 Bin Rakımda Su - Yol Asfalt...
Başkan Gürkan, Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları inceledi Başkan Gürkan, Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları...
Yeşilyurt Bindal’ın 70 yıllık sorunu çözüldü Yeşilyurt Bindal’ın 70 yıllık sorunu çözüldü
Başkan Gürkan, Doğanşehir’de İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan, Doğanşehir’de İncelemelerde...
Büyükşehir, Porga Grup Yollarını Yapıyor Büyükşehir, Porga Grup Yollarını Yapıyor
Büyükşehir Belediyesi Kendi Çimini Üretiyor Büyükşehir Belediyesi Kendi Çimini Üretiyor
Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Çalık: “Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz” Çalık: “Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz”
Çalık, "AK Parti, Türkiye’nin en büyük partisidir" Çalık, "AK Parti, Türkiye’nin en büyük...
Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı
Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı Mesajı Bülent Tüfenkci’nin Kurban Bayramı Mesajı
MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Kurban Bayramı...
Gürkan, “Toplu Taşıma Araçları Bayram Süresince Ücretsiz” Gürkan, “Toplu Taşıma Araçları Bayram Süresince...
Yukarı Çık
banner691
banner711

Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu...
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,...

Haberi Oku