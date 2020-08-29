AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı;

"26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz ve ardından gerçekleştirilen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi; vatanımızın ne pahasına olursa olsun teslim edilmeyeceğinin ispatı olmuştur. Tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan aziz milletimizin iradesinin ortaya konulması ve milletimizin istiklale, bağımsızlığa olan inancının tezahürü olması hasebiyle büyük anlam ifade etmektedir.

Aziz milletimiz, onca yokluk ve imkânsızlığa rağmen, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, istiklaline ve istikbaline kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimiz, o günden bugüne birlik ruhundan hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz 2016 FETÖ Darbe Teşebbüsü'nde yazdığı şanlı destanla dünyaya göstermiştir.

Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da ülkesine, değerlerine ve namusuna sahip çıkan milletimizle birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye için canla başla çalışmaya; ülkemizi demokratik, ekonomik ve siyasi yönden tüm engelleme girişimlerine rağmen daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.

Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de haksız şekilde bize dayatmaya çalışılan uygulamalara karşı direnmeye devam edecek, oldu bittilere müsaade etmeyeceğiz. Denizde, karada, havada sınırlarımızı kanımız ve de canımızla savunmaya kararlıyız.

30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, analarımızı, atalarımızı minnet ve şükranla yad ediyorum.

Vatan savunması konusunda göstermiş olduğu üstün fedakarlıktan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

İstiklal Savaşımızın en büyük zaferi olan 30 Ağustos'u en kalbi hislerimle kutluyor, Zafer Bayramı'nın ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)