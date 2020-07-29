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29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:31

Çalık'ın Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur ÇALIK, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Çalık'ın Kurban Bayramı Mesajı
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"Büyük bir sevinç ile karşıladığımız Kurban Bayramı'na bir kez daha erişebilmenin mutluluğu içindeyiz.
Birliğin, beraberliğin, sevgi ve merhametin ifadesi olan Kurban Bayramı dayanışma ruhunu toplumun tüm katmanlarına yayma ve şefkat iklimine ulaşma iradesini ortaya koyduğumuz en önemli günlerdendir.
Kurban bayramın temelinde kardeşlerimizle elimizdekini paylaşmak, bölüşmek vardır. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, birbirimizi sevdiğimizi, kardeş olduğumuzu ortaya koymak iradesi vardır.
Dayanışmanın, yardımseverliğin, huzurun ve bereketin kutlu bir tezahürü olan Kurban Bayramı; uhuvvet duygularını, sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısıdır.
Bizler biliyoruz ki; İslamiyet her zaman mazlumu ve mağduru, yoksulu, yetimi ve öksüzü koruyup kollamayı öğütler. Komşusu aç yatarken, tok yatmayı asla kabul etmeyen bir Peygamberin ümmeti olarak, Dünyanın dört bir yanında zulme uğramış kardeşlerimize; mezhebine, meşrebine, etnik kimliğine bakmadan el uzatmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı'nın dertlere derman, yaralara merhem olmasını, dünya olarak içinden geçtiğimiz pandemi sürecini en az kayıpla atlatmamıza vesile olmasını, sofralarımızı bereketli, kalplermizi rana kılmasını, dualarımızın kabul olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.
Rabbim, kurban ibadetimizi makbul eylesin. Milletimizin ve Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Gürkan, “Bayramlar Dostluğu, Sevgiyi Paylaşmaktır”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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