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29 Eylül 2019 Pazar 15:32

Çalık, “Kadının en büyük unvanı anneliğidir, ailemizi ihmal etmeyelim”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Kadınların iş hayatında, siyasette olması, üretmesi, evinde çocuğunu, ailesini ihmal etmesi anlamında değildir” dedi.

Çalık, 'Kadının en büyük unvanı anneliğidir, ailemizi ihmal etmeyelim”
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Milletvekili Çalık, KADEM Malatya Temsilciliğini ziyaret ederek, burada kadınlarla bir araya geldi.

Milletvekili Öznur Çalık, “Kadınlarımızın üreten kadın olması, hem ev içinde, hem ev dışında toplumun içerisinde gereken hassasiyeti göstermeleri bizim için çok önemli. AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 17 yıl boyunca yasalarda, Anayasa’da çok önemli düzenlemeler yaptık. Kadınların lehine olan yasal düzenlemeler Anayasamızdaki 10. Madde kadınlarımıza, gençlerimize, engellilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza yapılacak olan pozitif ayrımcılık eşitlik ilkesine aykırı değildir, dedik. Bu vesileyle de kadınlarımıza geçmiş dönemde karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarının önündeki engelleri kaldırmış olduk. Biz bir çok yasal düzenleme ile birlikte maalesef yasalarda çerçevesi çizilmeyen kadının kendi içerisinde kadınla eşit olmadığı bir durum. Eğitim de, kamuda, sosyal hayatta eşitsiz olan kadınlarımız vardı. Başörtülü ve başı açık kadınlar bir biriyle maalesef fırsatlar konusunda eşit değildi. Bu vesileyle kadınlarımız öncelikle kendi içerisinde fırsatlarının eşit hale getirilmesi için mücadele ettik. Bu mücadelemizin baş mimarı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok ciddi mücadeleler verdi. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı, partimizin yönetim organlarındaki kadın sayısı, TBMM’deki kadın milletvekili sayısı oranı geçmiş dönemlerin, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en üst seviyelerine ulaşmış vaziyette.” dedi.

Aile hayatının çok önemli olduğunu belirten Çalık, “Kadınların iş hayatında, siyasette olması, üretmesi, evinde çocuğunu, ailesini ihmal etmesi anlamında değildir. Ben hem çalışan, hemde siyaset yapan bir kadın olarak çok rahatlıkla söylüyorum; evet zamanlarında çalmış olabilirim, ama ben anne olarak çocuklarımın bütün ihtiyaçlarında bu yoğun tempoya rağmen ilk ulaştıkları kişi olmakla eh büyük mutluluğu yaşıyorum. Allah’ın bana bir lütfu, en büyük unvan benim anneliğim. Bu unvanı, bu duyguyu bana lütfeden Yüce Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Eşimin bana vermiş olduğu destek hem iş hayatında, hem aile hayatında, hem toplum hayatında, hemde siyaset hayatında en önemli etken ve faktördür. Dolayısıyla toplumun temel taşı ailenin öncelikle inşası ve birlikte beraberce yol almamız bizim için çok önemli” diye konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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