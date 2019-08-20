Çalık, “Kapalı devre sulama sistemini önemsiyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Çırmıhtı’yı ziyaret ederek, burada Ziraat Odası üyeleri ile bir araya gelip, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çalık, beraberindeki AK Partililerle birlikte Yeşilyurt Ziraat Odasını ziyaret etti. Çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, Sulama Birlikleri ile ilgili düzenlemelerin yeniden ele alınmakta olduğunu da belirterek, “Sulama suyu israfının önüne geçilmesi için özellikle sayaçların takılması, kanalların bakım ve onarımının yapılması ve alan dışı kalan alanların sulamaya dahil edilmesini bir kez daha konuştuk. Malatya’mız için en önemli sulama suyu konusu kapalı devre sulama suyu sistemine geçilmesidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız ile görüştük. Özellikle Sultansuyu’nda kapalı devre sulama sistemine geçilmesi ile ilgili proje çalışması yapılmakta. Kapalı devre sulama sistemi ile Malatya’nın en az 50 yıllık alt yapısını oluşturmak istiyoruz. Kapalı devre sulama sistemini önemsiyoruz.” dedi.

TARSİM uygulaması ile Malatyalı çiftçilerin önemli destek katkıları aldığını belirten Milletvekili Çalık, “2016 yılında 137 milyon, 2017 yılında 108 milyon, 2018 yılında 99 milyon ve 2019 yılında 87 milyon. 4 yılda toplam 430 milyon TL zarar ödeme yapıldı. Malatyalı çiftçi, neredeyse diğer illerin hepsinin toplamından üstte.” şeklinde bilgi verdi.

Milletvekili Çalık, Çırmıhtı merkezinin bir lezzet vadisi olmasını istediğini kaydetti.

Çalık, esnafları da işyerlerinde tek tek ziyaret ederek, sorun ve talepleri olup olmadığını sordu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)