Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2019 Salı 14:37

Çalık, “Kayısı Birlik için çalışma yürütülecek”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Kaysı Birliğin kurulması için yapılacak çalışmalarda, önümüzdeki süreç de bürokratlarımız gelecekler. Kaysı Birliğin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda bir fizibilite çalışması yürütülecek” dedi.

Çalık, 'Kayısı Birlik için çalışma yürütülecek”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kale ilçesinde kayısı üreticilerini ziyaret eden Milletvekili çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

TSO Başkanı Oğuzhan Sadıoğku’ndan kentin sorunlarına ilişkin taleplerini dinleyen Çalık, “kayısı sektöründe; üreticimizden tezgaha sunulan ana kadar, tüketicimize kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Pazarlarımızı daha fazla attırmamız lazım, yurtdışına çıkışlarını ve pazarlama tekniklerimizi farklılaştırmamız lazım. Bu konuda da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın, Yönetim kurulu üyelerimizin, Borsa Başkanımızla çalışmaya ihtiyacımız var. Bu konuda lisanslı depoculuk la ilgili çok ciddi yol kat edilmiş vaziyete. Vatandaşlarımızın özellikle birlik kurma taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Bununla ilgili talepleri Tarım Bakanımıza söyledik, Kaysı Birliğin kurulması için yapılacak çalışmalarda, önümüzdeki süreç de bürokratlarımız gelecekler. Kaysı Birliğin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda bir fizibilite çalışması yürütülecek” dedi.

Çalık ve beraberindeki partililer ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalık, Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk ve hastane yönetimi ile görüştü.

Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bin 65 yatak sayısı, 352 uzman doktor ve toplam 3 bin 925 personel ile hizmet verdiğini belirterek, “Başhekimimiz; hastanemizin kendi iç disiplini sağlaması adına ziyaretçilerimizle ilgili beli saatleri koyarak hastanemize ziyaretleri vatandaşlarımız belli saatlerde yapma uygulamasına başlayacaklarını ifade etti. Bu çok önemli bir uygulama” şeklinde konuştu.

Çalık, “Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz bitmiş vaziyete ve hemen geçici kabulleriyle birlikte tefrişata hazır. Kadın Doğum Hastanemizi Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Fizik ve Rehabilitasyon Merkezimiz çok hızlı bir şekilde yapılsın istiyoruz. Bu esnada hastanemizde yeni açılan bölümlerimiz var. Bunları da Malatyalı hemşerilerimizin bilmesi gerekir ve hizmet için de hastanemize gelmesi gerekir. İnme Merkezimiz yaklaşık son bir yıldır, Malatya’da Allah kimseyse vermesin ama İnme Merkezinin olması Malatya için kazanım. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimiz hizmete başlamış vaziyete. Ağrı Merkezi hizmet veriyor” ifadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür
Vali Baruş, “Tüm Taraftarlarımızı UEFA Eleme Maçına Davet Ediyorum” Vali Baruş, “Tüm Taraftarlarımızı UEFA Eleme...
Gürkan, ‘‘Kızılay Önemli Bir Yardım Kuruluşudur’’ Gürkan, ‘‘Kızılay Önemli Bir Yardım Kuruluşudur’’
Gürkan, 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu Gürkan, 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat Alanında...
Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da Devam Ediyor Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da Devam Ediyor
Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti
Yukarı Çık

Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür
Türkiyeson.com yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in Kaleme aldığı "Dostum Yaşar, Düşmanım...

Haberi Oku