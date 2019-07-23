Çalık, “Kayısı Birlik için çalışma yürütülecek”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Kaysı Birliğin kurulması için yapılacak çalışmalarda, önümüzdeki süreç de bürokratlarımız gelecekler. Kaysı Birliğin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda bir fizibilite çalışması yürütülecek” dedi.

Kale ilçesinde kayısı üreticilerini ziyaret eden Milletvekili çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

TSO Başkanı Oğuzhan Sadıoğku’ndan kentin sorunlarına ilişkin taleplerini dinleyen Çalık, “kayısı sektöründe; üreticimizden tezgaha sunulan ana kadar, tüketicimize kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Pazarlarımızı daha fazla attırmamız lazım, yurtdışına çıkışlarını ve pazarlama tekniklerimizi farklılaştırmamız lazım. Bu konuda da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın, Yönetim kurulu üyelerimizin, Borsa Başkanımızla çalışmaya ihtiyacımız var. Bu konuda lisanslı depoculuk la ilgili çok ciddi yol kat edilmiş vaziyete. Vatandaşlarımızın özellikle birlik kurma taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Bununla ilgili talepleri Tarım Bakanımıza söyledik, Kaysı Birliğin kurulması için yapılacak çalışmalarda, önümüzdeki süreç de bürokratlarımız gelecekler. Kaysı Birliğin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda bir fizibilite çalışması yürütülecek” dedi.

Çalık ve beraberindeki partililer ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalık, Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk ve hastane yönetimi ile görüştü.

Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bin 65 yatak sayısı, 352 uzman doktor ve toplam 3 bin 925 personel ile hizmet verdiğini belirterek, “Başhekimimiz; hastanemizin kendi iç disiplini sağlaması adına ziyaretçilerimizle ilgili beli saatleri koyarak hastanemize ziyaretleri vatandaşlarımız belli saatlerde yapma uygulamasına başlayacaklarını ifade etti. Bu çok önemli bir uygulama” şeklinde konuştu.

Çalık, “Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz bitmiş vaziyete ve hemen geçici kabulleriyle birlikte tefrişata hazır. Kadın Doğum Hastanemizi Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Fizik ve Rehabilitasyon Merkezimiz çok hızlı bir şekilde yapılsın istiyoruz. Bu esnada hastanemizde yeni açılan bölümlerimiz var. Bunları da Malatyalı hemşerilerimizin bilmesi gerekir ve hizmet için de hastanemize gelmesi gerekir. İnme Merkezimiz yaklaşık son bir yıldır, Malatya’da Allah kimseyse vermesin ama İnme Merkezinin olması Malatya için kazanım. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimiz hizmete başlamış vaziyete. Ağrı Merkezi hizmet veriyor” ifadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)