Çalık, “Kırmızı plakadan indikten sonra ‘gidiyorum’ demek doğru değil”

Milletvekili Çalık, beraberinde partili yöneticiler ile birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret etti. İlçede yoğun bir ilgiyle karşılaşan Çalık, AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi.

Çalık yaptığı konuşmasında, “Bundan sonra da bu birlik ve dirlikle Akçadağ da hizmet etmeye sizlerle beraberce yol alamaya sonuna kadar devam edeceğiz. Milletimiz verdiği karar başımızın üzerine taçtır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz hangi kararı verirse bizim ona saygımız sonuna kadar devam edecektir. Akçadağ’a bundan sonra da sonu kadar hizmet edeceğiz. Şimdi yapmamamız gereken dört yıl genel seçimler için, beş yılda belediye başkanlığı için seçimsiz bir dönemdeyiz ve bu seçimsiz dönemde Allah nasip ederse hangi eksiklerimiz varsa yapılması gereken hangi işimiz varsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Her birimiz seçimden sonra muhasebemizi yapmak zorundayız. Biz seçimleri alsak da, seçimleri almasak da, bu muhasebeyi her daim yaptık bundan sonra da yapacağız. 15 seçim geçirdik, geçirdiğimiz her seçimde ‘Diğer oyları niye alamadık’ diye muhasebemizi yapmak üzere bütün notlarımız masanın üzerine koyarız, 31 Mart seçimleri içinde aynı muhasebeyi yapmak üzere notlar masamızın üzerinde.” dedi.

Çalık şunları söyledi; “Ben çok net şunu söylüyorum; hiç kimse pozisyoner siyaset yapmamalı. Makamlara geldikten sonra 16 yıllık iktidarın 14 yılında aktif görev almış, kırmızı plakalarla gezmiş hizmet etmeye çalışmışken kırmızı plakadan indikten sonra ‘Bende gidiyorum eyvallah’ demek milletin nezdin gereken cevabı almanıza vesile olacaktır. Birliğimizi beraberliğimizi çok sağlam tutacağız, saflarımızı çok sık tutacağız, araya şeytanın girmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Milletvekili Çalık, Akçadağ'da parti kurucularından Ramazan Akdağlı'yı evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergül’ü ziyaret eden Çalık; İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliğini de ziyaret etti.

Çalık, ilçe merkezindeki esnafları da tek tek işyerlerine girerek ziyaret etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)