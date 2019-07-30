Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Temmuz 2019 Salı 10:41

Çalık, “Kırmızı plakadan indikten sonra ‘gidiyorum’ demek doğru değil”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “16 yıllık iktidarın 14 yılında aktif görev almış, kırmızı plakalarla gezmiş hizmet etmeye çalışmışken kırmızı plakadan indikten sonra ‘Bende gidiyorum eyvallah’ demek milletin nezdin gereken cevabı almanıza vesile olacaktır.” dedi.

Çalık, 'Kırmızı plakadan indikten sonra ‘gidiyorum' demek doğru değil”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milletvekili Çalık, beraberinde partili yöneticiler ile birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret etti.  İlçede yoğun bir ilgiyle karşılaşan Çalık, AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi.

Çalık yaptığı konuşmasında, “Bundan sonra da bu birlik ve dirlikle Akçadağ da hizmet etmeye sizlerle beraberce yol alamaya sonuna kadar devam edeceğiz. Milletimiz verdiği karar başımızın üzerine taçtır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz hangi kararı verirse bizim ona saygımız sonuna kadar devam edecektir. Akçadağ’a bundan sonra da sonu kadar hizmet edeceğiz.  Şimdi yapmamamız gereken dört yıl genel seçimler için,  beş yılda belediye başkanlığı için seçimsiz bir dönemdeyiz ve bu seçimsiz dönemde Allah nasip ederse hangi eksiklerimiz varsa yapılması gereken hangi işimiz varsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Her birimiz seçimden sonra muhasebemizi yapmak zorundayız. Biz seçimleri alsak da,  seçimleri almasak da,  bu muhasebeyi her daim yaptık bundan sonra da yapacağız. 15 seçim geçirdik,  geçirdiğimiz her seçimde ‘Diğer oyları niye alamadık’ diye muhasebemizi yapmak üzere bütün notlarımız masanın üzerine koyarız,  31 Mart seçimleri içinde aynı muhasebeyi yapmak üzere notlar masamızın üzerinde.”  dedi.

Çalık şunları söyledi; “Ben çok net şunu söylüyorum;  hiç kimse pozisyoner siyaset yapmamalı. Makamlara  geldikten sonra 16 yıllık iktidarın 14 yılında aktif görev almış, kırmızı plakalarla gezmiş hizmet etmeye çalışmışken kırmızı plakadan indikten sonra ‘Bende gidiyorum eyvallah’ demek milletin nezdin gereken cevabı almanıza vesile olacaktır. Birliğimizi beraberliğimizi çok sağlam tutacağız, saflarımızı çok sık tutacağız, araya şeytanın girmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Milletvekili Çalık, Akçadağ'da parti kurucularından Ramazan Akdağlı'yı evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergül’ü ziyaret eden Çalık; İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliğini de ziyaret etti.

Çalık, ilçe merkezindeki esnafları da tek tek işyerlerine girerek ziyaret etti. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü...
Başkan Gürkan’dan Vatandaşlara Müjde Başkan Gürkan’dan Vatandaşlara Müjde
Çalık, “Sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler bir devrim niteliğindedir” Çalık, “Sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler...
Çetin Şişman, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Asaleten Atandı Çetin Şişman, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne...
Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla devam ediyor Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
MASKİ Çevre Laboratuvarı Akredite Oldu MASKİ Çevre Laboratuvarı Akredite Oldu
Yukarı Çık

Vali Baruş, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve Salköprü...
Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü ve Mahalli...

Haberi Oku