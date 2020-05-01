Çalık, “Koronavirüs sürecinde Türkiye, gücünü ve büyüklüğünü gösterdi”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye’nin salgınla mücadelede en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiğini ifade ederek, “Türkiye bu konuda kendi gücünü ispat etti, büyüklüğünü gösterdi. 18 yıllık süreçte sağlıkta yapmış olduğumuz değişim, dönüşüm ve reformlarla birlikte fiziksel altyapımızla biz sağlıkta inanılmaz güzel işlere imza attık. Koronavirüs sürecini de bu vesileyle tüm dünya devletlerine oranla çok daha emin adımlarla atlatıyoruz” dedi.

Milletvekili Çalık, deprem sonrası yaşanan koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde vatandaşlara ‘evde kal’ mesajı verdi.

Bu süreçte üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Çalık, “Bakanlarımız, teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla toplantılarımızı video konferansla gerçekleştiriyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, korronavirüsten hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara da acil şifalar diledi.

Koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı yapılan çalışmalara da değinen Çalık, “Çok önemli ve çok iyi gelişmeler var. Her akşam Sağlık Bakanımızın açıklamalarını dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın ekonomiyle ilgili aldığı tedbirleri sürekli yakından takip ediyoruz. Özellikle iyileşen hasta sayımızın vaka sayısına oranla artıyor olması ve ölüm artık hızının azalıyor olması bizim için çok önemli. Fakat bu durum bizi kesinlikle gevşetmemeli, rehavete sevk etmemeli. Bu uzun süreli bir süreç ve hepimizin yapması gereken gerekli tedbirleri almak” değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Çalık, yaşanan süreçte sosyal izolasyonun önemli olduğunu kaydederek, “Almamız gereken tedbirlerle birlikte sosyal mesafemizi korumamız oldukça önem taşıyor. En sağlıklı bir şekilde süreci tamamlamak için üzerimize düşenleri yapmalıyız” diye konuştu.

Salgınla mücadelede Türkiye’nin en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiğine dikkat çeken Çalık, Türkiye’nin koronavirüs salgını sürecinde önemli ve büyük bir sınav verdiğini belirtti.

Bütün dünyanın krizlerde en iyi yönetim şekline sahip ülkenin Türkiye olduğunu bildiğini kaydeden milletvekili Çalık, şunları ifade etti: “Türkiye bu konuda kendi gücünü ispat etti, büyüklüğünü gösterdi. Bu gücü de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkanı sayın cumhurbaşkanımızın varlığıyla daha da perçinlenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıllık süreçte sağlıkta yapmış olduğumuz değişim, dönüşüm ve reformlarla birlikte fiziksel altyapımızla biz sağlıkta inanılmaz güzel işlere imza attık. Koronavirüs sürecini de bu vesileyle tüm dünya devletlerine oranla çok daha emin adımlarla atlatıyoruz. Amerika, İngiltere, Afrika’ya bütün dört kıtaya Türkiye’den yardım ve tıbbi malzeme gönderiyoruz. Türkiye’nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunun en önemli göstergelerinden biride budur. Biz sağlıkta çok iyiyiz, artık bütün dünya bunu kabul ediyor. Tüm dünyaya yardım ediyoruz. Biz, hiçbir yerde, hiçbir vatandaşımız ‘ben dardayım’ diyorsa, asla onu orada bırakmıyoruz. İster İsveç’te, ister Suriye’de, ister İngiltere’de, ister Suudi Arabistan’da dünyanın hangi köşesinde olursa olsun Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla anında bütün vatandaşlarımız ülkeye getirildi. Vatandaşlarımız 14 günlük karantinaya alındı ve sağlıkla ilgili tedbirlerimizi yürüttük. Birde yurtdışında yaşayan ve ‘Ben hastayım, bana yetişin’ diyen hastalarımız var. Yurtdışında da yurtiçinde de vatandaşlarımız ‘Benim elimi tutun, benim elime uzanın’ dediklerinde, hep elimizi uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çok büyük ve güçlü bir devlet. En son İsveç’ten getirilen hastanın da getiriliş sürecini herkes gördü. Bunun üzerinden de spekülasyon yapanlar var. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Vatandaşımız nerede hastaysa, üzgünse, mağdursa, mazlumsa biz onların yanında oluruz. Bu noktada vatandaşımız dünyanın neresinde olursa olsun biz ona yetişiriz.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)