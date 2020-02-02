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02 Şubat 2020 Pazar 13:11

Çalık, “Malatya’da 5 ilçedeki vatandaşlar afetzede kabul edilecek”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma gecesi 20.55’de meydana gelen, Elazığ ve Malatya’da can ve mal kaybına yol açan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Malatya’da afetten etkilenen 5 ilçedeki vatandaşların afetzede olarak kabul edildiğine dair kararın alındığını bildirdi.

Çalık, 'Malatya'da 5 ilçedeki vatandaşlar afetzede kabul edilecek”
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Milletvekili Çalık, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Malatya’nın Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı tüm mahallelerin Genel Hayata Etkili sayılarak, afet sebebiyle hasar gören vatandaşların afetzede kabul edildiğini belirtti. Çalık, alınan kararların Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerine bildirildiğini ve hasar tespitlerinin yapılarak ilan edileceğini kaydetti.

Çalık, yaraların sarılmasına yönelik olarak ekonomik olarak yapılacak tüm yardımların genel hayatı etkinlik kararı içerisinde alınmakta olduğunu kaydetti.

-8 mahalleye ziyaret

Milletvekili Çalık, Battalgazi ilçesinin Cemal Gürsel, Paşaköşkü, Hacı Abdi mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Yeşilyurt ilçesinin Çırmıhtı semtini ve Şentepe bölgesini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir arada oldu.

Çalık, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ile birlikte Battalgazi İlçeasine bağlı Yaygın, Seküler, Tokluca Mahallelerini ziyaret ederek, burada incelemelerde bulundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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