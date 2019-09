Çalık, “Malatya’da günlük üretilen bin ton sütü il ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz”

Milletvekili Çalık, Gündüzbey’de düzenlenen istişare toplantısında Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı Başkanı İhsan Akın ve Üretici Birlik Başkanları ile bir araya geldi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı Başkanı İhsan Akın, Milletvekili Çalık’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Sorunlarımızı istişare edip, anında görüntü yaptığı için, anında ilgili kurumlarla görüşüp birlik başkanlarımızın, üreticilerimizin taleplerini yerine getirmesinden dolayı Milletvekilimiz Öznur Çalık’a 39 bin 700 yetiştiricimiz ve üreticimiz adına teşekkür ediyoruz. Yetiştiricimiz ve üreticimiz her türlü sorununda, sıkıntısında Malatya’da ilk ulaştığımız ve çözüm odaklı çalışan ablamız, milletvekilimiz Öznur Çalık’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Malatya’da her kesimin sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeye çalıştıkları gibi tarım ve hayvancılık sektörünün de sorun ve taleplerine her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya ekonomisinin omurgası tarımdır. Tarımın bileşenleri ziraat ve hayvancılık olmak üzere ilgili bütün üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Sorunlarımızı dün olduğu gibi çözüm odaklı kurum ve kuruluşlarımızla çözmek üzere çaba sarf ediyoruz. Özellikle canlı hayvan büyükbaş-küçükbaş alımlarında Et ve Balık Kurumu’nun alımları dahil olmak üzere Malatya’daki üretim konusundaki sıkıntılar dahil olmak üzere sorunlarımızı masaya yatırdık. Malatya’da son dönemde en önemli sorun ve talep olarak bize Malatya’da üretilen sütün değerlendirilmesi, soğuk zincirlerle daha sağlıklı bir şekilde tüketime yönelik pazarlanması konusunda gelen taleptir. Yapılan araştırmalara göre resmi olmayan rakamlara göre Malatya’da günlük bin ton civarında bir süt üretiminin olduğu söyleniyor. Malatya’da üretilen bu sütün il ve Türkiye ekonomisine dahil olması ve değerlendirilmesi için görüşmelerimizi yaptık. Özellikle Bingöl’de faaliyet gösterecek olan Sütaş’ın yetkilileri ile görüşmelerimizi yaptık. Eğer Malatya’da günlük üretilen sütü sanayiye ulaştırabilirsek Malatya ekonomisi içimde çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)