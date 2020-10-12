Çalık, “Malatya’nın sağlık başkenti olma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz”

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindekilerle birlikte Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’nın köklü ve büyük bir üniversite olduğunu ifade etti. Prof. Kızılay, 1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi’nin eğitimde, bilimde ve hizmette önde gelen çok kıymetli bir kurum olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi’nde ikinci dönem rektörlük yapmanın kendisine nasip olduğunu dile getiren Kızılay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın atamasıyla ikinci döneme başlamış oldum. Bu noktada kıymetli vekilimize, başkanımıza ve misafirlerimize bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay, birinci dönemde siyasilerin üniversiteye çok önemli katkılar verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu dönemde kendilerinin güçlü katkılarını ben istiyorum, bekliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı, üniversitemizi eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, sportif faaliyetlerde ve başta sağlık olmak üzere hizmet alanlarında üniversitemiz, şehrimize ve ülkemize artırarak hizmet etmeye devam edecek.”

“Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirme gayreti içerisinde olacağız”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, İnönü Üniversitesi’nde ikinci dönem rektörlük görevine atanan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade etti. Kızılay’ın rektörlüğünde üniversitenin Malatya’ya, bilim dünyasına ve öğrencilere faydalı olabilmesi için siyasi parti teşkilatı olarak üzerlerine düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Koca, “İnşallah rektörümüzün ikinci döneminde de bu güzel diyalog ortamını devam ettirerek, üniversitemizin daha da gelişmesi; şehrimize, öğrencilerimize, sağlık hizmeti alan hemşerilerimize daha fazla faydalı olabilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Ahmet Kızılay iyi bir hekim”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, il başkanı Koca ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Malatya’nın en gözde kurumlarından bir tanesi olan İnönü Üniversitesini ve rektör Kızılay’ı ziyaret ettiklerini belirtti. Milletvekili Çalık, birlikte hem Malatya hem de üniversite için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ederken bundan sonrada işbirliği ve beraber çalışma arzularının devam edeceğini kaydetti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ekip arkadaşlarına bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Çalık, “Tabii Ahmet Kızılay rektör olmanın ötesinde çok iyi bir hekim. Rektör olmadan önce bizim ailemizin bütün fertlerinde emeği olan kıymetli bir hocamız. Göreve geldikten sonrada bundan sonra ikinci döneminde de İnönü Üniversitesi’nin hem ulusal hem de uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve emin adımlarla ilerletmek için çaba sarf edecek. Bizlerde elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar verdiğimiz destekler gibi bunan sonrada vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Milletvekili Çalık, yeni milletvekili olduğu dönemde Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bin 200 kadro ihtiyacının olduğunu anımsatarak, “Bu bin 200 kadro ihtiyacı için vermiş olduğumuz mücadele ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kadroya sahip olması için verilen mücadele aklıma geldi. Cumhurbaşkanımız ve dönemi Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in tensipleriyle Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Hizmetlerini artırarak devam ettirmesi için atılan çok önemli bir adımdı. Bugün Malatya’nın 2023 hedefleri çerçevesinde Turgut Özal Tıp Merkezi ile birlikte ‘sağlık turizmi başkenti olsun’ diye önemli adımlar atmış vaziyetteyiz. Bunun içinde İnönü Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Karaciğer Nakil Enstitüsü, Onkoloji Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer fakültelerimizle birlikte Malatya’nın sağlık turizmi başkenti olma hedefine hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim zorlasa da artık teknolojisinin getirisiyle elektronik ortamda derslerimiz organize edilmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)