Çalık, “Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar destek veriyoruz, yarın da vereceğiz”

Çalık, “Öncelikle ben Malatyaspor Başkanımızı, yönetimini, futbolcularını ve Sergen hocamızı kutluyorum. Yeni Malatyaspor’umuz süper Lig’de çok başarılı bir grafik izliyorlar ve şampiyonluğa oynuyorlar. Anadolu takımları içerisinde Süper lige çıktığı andan itibaren başarısı herkes tarafından görülüyor ve bu başarı da takdir ediliyor. Bu esnada futbolun içerisinde ki oyunlar gibi süper ligde de maalesef bazı oyunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çelme takılabiliyor, ama biz o takılmak istenen çelmelere karşı hem Malatya olarak hem siyasiler olarak, hem oyuncularımız ve hocalarımız olarak tek yürek bütün oyunlara karşı duracağız. Dün Sergen hocaya verilen ceza, futbolcularımıza verilen ceza dahil olmak üzere hepsi için yapılması gereken görüşmeleri yaptık ve Malatyaspor’un her zaman ve her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bizim Malatyasporla ilgili gönül bağımız. Malatyaspor’umuza bugün de sonuna kadar destek veriyoruz, yarın da vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Malatyalı hakem Suat Aslanboğa ile ilgili gelişmeleri de anlatan Milletvekili Çalık şunları söyledi, “Malatyalı hakemlerimizle ilgili özellikle Suat Aslanboğa’nın kendisiyle de defaten konuştuk, sorunun çözümü için ilk elden takibini yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dahil olmak üzere yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla her biriyle ayrı ayrı görüşmelerimizi yaptık ve bu hafta içinde de Suat Aslanboğa normal yapılacak olan toplantılara da davet edilecek. En son Nihat Özdemir başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Suat Aslanboğa’nın inşallah yavaş yavaş bu sürecini eski pozisyonuna dönüştürecek şekilde tedbirleri, kararları alacaklar. Bilin ki Malatya’da hangi sorun varsa AK Parti’de biz onun desteğini sonuna kadar veriyoruz, sorunu çözmek için, teşkilatımız, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte beraberce hareket ediyoruz. Malatyaspor için ve Malatyalı sporcularımız için de bu desteği vermeye elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Suat hocam da inşallah inanıyorum ki, o kazanmış olduğu hak etmiş olduğu yıllara mazhar hakemlik sözleşmesini yeniden kazanacak, bununla ilgili çalışmalarımız ve girişimlerimiz de ilk günden itibaren devam ediyor.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)