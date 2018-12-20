Çalık: “Malatya’ya önemli bir yatırım projesi kazandırıldı”

Milletvekili Çalık yaptığı yazılı açıklamada, “Özelleştirme kapsamında ihalesi yapılan Vagon Onarım Fabrikası 650 bin TL teklif veren ve 39 milyon TL tutarında yatırım yapma taahhüdünde bulunan Türk Kızılay Derneği’ne satılmana ilişkin karar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştır. Malatya’mızda hem atıl durumdaki bir tesis ekonomiye kazandırılmış oldu, hem de Türk Kızılay’ı tarafından afet barınma sistemleri üretim merkezi Malatya’da hayata geçirilmiş oluyor. Projeye büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen milletvekili arkadaşlarımıza, Malatya’ya üretim ve istihdam projesini kazandıran Türk Kızılayı Genel Başkanı hemşerimiz Dr. Kerem Kınık’a teşekkür ediyorum. “ dedi.

Çalık, “Türk Kızılay’ımızın projesini biran önce hayata geçirebilmesi için elimizden gelen tüm siyasi desteği vereceğiz, işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine sağlayacağız. Ekonomik darbe ile karşı karşıya bırakılmak istenilen bir ortamda Malatya’ya 39 milyon TL tutarında bir projenin kazandırılması çok anlamlı ve kıymetlidir. Böylesine önemli bir proje için ilk adım atılmıştır, Malatya’mız ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)