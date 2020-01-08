Çalık, “Oyun kurucu olan Yeni Türkiye’ye alışacaklar”

Çalık, Tandoğan Mahallesinde önce bir kahvehaneyi ziyaret ederek, burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye’nin kendi meseleleri ile uğraşırken, bölgede yaşanan gelişmelerle de ilgilenmek durumunda kaldığını belirten Çalık, “Bir taraftan Suriye, bir taraftan İran, bir taraftan Irak ve bir taraftan da Libya’daki gelişmeleri Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Bölgemizdeki ve Akdeniz’deki gelişmeler ülkemizin istikbali ve istikrarı acısından dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bu nedenle hem bölgemizdeki, hem de Akdeniz’deki gelişmelere kayıtsız kalamayız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile birçok oyunu Türkiye olarak bozduk. Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bu oyunları bozmamız dış dünyada oldu gibi, maalesef içerde de bazı kesimler nedense rahatsız oldular. Bölgede stratejileri bozulan güçlerin ve onlarla birlikte hareket eden yerli işbirlikçilerin amaçlarına ulaştığı eski Türkiye yoktur. Öyle her istediklerini yaptırabildikleri eski Türkiye yoktur artık. Gönül coğrafyamızdaki oyunları bozan ve oyun kurucu olan Yeni Türkiye’ye alışacaklar. Kendi milletinin istikbalini düşünen Yeni Türkiye var. ” dedi.

Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partili yöneticiler, Tandoğan Mahallesinde 2 engelli evladı ile birlikte yaşayan Semiha Demir'e ve Göztepe Mahallesi'nde 3 çocuğuyla beraber yaşayan Suphiye Taylan'a çat kapı ziyarette bulundu. Çalık, her iki anne ile de sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Çalık, Tandoğan Mahallesinde okul çıkışında karşılaştığı çocuklarla da sohbet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)