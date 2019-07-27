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27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:07

Çalık, “Sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler bir devrim niteliğindedir”

Malatya’da gerçekleştirilen 8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatının açılışında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık,” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 16 yılda sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler bir devrim niteliğindedir.” dedi.

Çalık, 'Sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler bir devrim niteliğindedir”
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8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatının komite edildiği Şeker Fabrikası alanındaki tören de konuşan Milletvekili Çalık, “2002 yılından itibaren Türkiye’de sağlıkta çok önemli bir dönüşüm başladı. Biz sağlıkta bir devrim yaptık. Tüm dünyada sağlıkta nasıl devrim yaptığımızı da çok yakından takip ediyor. Birçok alanda çok önemli başarılara imza attık. Sağlık yatırım ve hizmetlerinde dünyanın örnek gösterdiği ülke haline geldik. Başarı sağlanan çok önemli alanlardan birisi de acil sağlık hizmetleridir. Sağlık ekiplerimiz dünyada başarılara imza atmış vaziyette. Sağlıktaki memnuniyet oranını yüzde 75’e çıkartan tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 16 yılda sağlıkta vermiş olduğumuz hizmetler bir devrim niteliğindedir. “ ifadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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