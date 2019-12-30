Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2019 Pazartesi 16:25

Çalık, “Şeker Fabrikasının işlediği pancarın yüzde 50’si Yazıhan’da üretildi”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Malatya Şeker Fabrikası tüm Türkiye’ye örnek bir başarı gösteriyor. Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı’nın bitirilmesi ile birlikte sulanan Yazıhan Ovası’nda yaklaşık 200 bin ton pancar üretildi. Fabrikada işlenen pancarın yaklaşık 50’si Yazıhan’da üretildi.” Dedi.

Çalık, 'Şeker Fabrikasının işlediği pancarın yüzde 50'si Yazıhan'da üretildi”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Çalık, Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret ederek, Malatya Şeker Fabrikası’nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalık, siyasette bulunduğu 20 yıl içinde Malatya Şeker Fabrikası çalışanları ile her zaman iç içe olduğunu ifade ederek, “Şeker-İş Sendikası Şube Başkanımız Nuri Murat, sorunları iletirken de, çözüm talep ederken de saygısını, sevgisini hiç eksiltmeden sorunları hep dile getirdi. O sorunların talebi hep şeker tadında geldi. Malatya Şeker Fabrikasında başarıyı konuşuyorsak, bunun en büyük vesilesi burayı özelleştirme kapsamında çıkartan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şuanda 330 tane çalışanı var. Malatya Şeker Fabrikası tüm Türkiye’ye örnek bir başarı gösteriyor. Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı’nın bitirilmesi ile birlikte sulanan Yazıhan Ovası’nda yaklaşık 200 bin ton pancar üretildi. Fabrikada işlenen pancarın yaklaşık 50’si Yazıhan’da üretildi. Şuana kadar fabrikamızda 50 bin ton şeker üretildi. Fabrika 3 vardiya çalışıyor. Üretimden dolayı toplam 420 milyon TL bir katma değer sağlanıyor.” şeklinde konuştu.

Nişasta bazlı şeker ithalatının kotasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yüzde 10’lardan 2,5’e indirildiğini belirten Çalık, pancar şekeri üretiminin aynı zamanda sağlık açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Çalık, Malatya Şeker Fabrikası’nın yemekhanesine de giderek burada işçilerle yemek yedi ve sohbet etti.

Minibüsçüler Odasına ziyaret

Milletvekili Çalık, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi de ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Çalık, “Esnaflarla bir zaman bir aradayız. Sürekli temas ve diyalog halindeyiz. Sosyal devleti gereğince 65 ve üstü vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyoruz. Halk otobüsleri işletmelerinin sıkıntılarını dinledik. Bu konu da bazı çalışmalar yapıldı. KDV oranları yüzde 18’den yüzde 1.5’a indirildi. Kademeli olarak bin TL ödemesi yapılması kararı alındı. Engelli vatandaşların ulaşımı konusunda özel halk otobüsleri ile ilgili düzenlemede esnaflarımızın taleplerine hep olumlu cevap verdik. Araç yaşı ile ilgili düzenleme yapıldı. Esnafımızın krediye ulaşımı konusunda yine gereken destek ve imkanlar sunuluyor. “ diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FKA 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli’de Yapıldı FKA 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli’de...
Geçmiş Olsun Sayın Daire Başkanı Geçmiş Olsun Sayın Daire Başkanı
Malatya Valisi Baruş’un Yeni Yıl Kutlama Mesajı Malatya Valisi Baruş’un Yeni Yıl Kutlama Mesajı
Vali Baruş "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Tanıtım Toplantısına Katıldı Vali Baruş "Deneyap Teknoloji Atölyesi"...
Vatandaşı Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı Vatandaşı Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı
Vali Baruş Şehit Hasan Sevinç Anısına Düzenlenen Kütüphaneyi Açtı Vali Baruş Şehit Hasan Sevinç Anısına Düzenlenen...
Çalık’tan AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret Çalık’tan AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret
Çalık, “Darbe girişimleri kişi başına milli geliri düşürdü” Çalık, “Darbe girişimleri kişi başına milli...
2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında Malatya'da Düzenlenen Resmi Törenle Anıldı 2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında...
Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında...
Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi” Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi”
Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek...
Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı...
Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı Ziyaret Etti Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli...
Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe Ciddi Bir Üretim Payına Sahip” Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe...
Yukarı Çık
banner687
banner691

FKA 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı...
Fırat Kalkınma Ajansı 2019 yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında...

Haberi Oku