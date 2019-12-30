Çalık, “Şeker Fabrikasının işlediği pancarın yüzde 50’si Yazıhan’da üretildi”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Malatya Şeker Fabrikası tüm Türkiye’ye örnek bir başarı gösteriyor. Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı’nın bitirilmesi ile birlikte sulanan Yazıhan Ovası’nda yaklaşık 200 bin ton pancar üretildi. Fabrikada işlenen pancarın yaklaşık 50’si Yazıhan’da üretildi.” Dedi.

Çalık, Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret ederek, Malatya Şeker Fabrikası’nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalık, siyasette bulunduğu 20 yıl içinde Malatya Şeker Fabrikası çalışanları ile her zaman iç içe olduğunu ifade ederek, “Şeker-İş Sendikası Şube Başkanımız Nuri Murat, sorunları iletirken de, çözüm talep ederken de saygısını, sevgisini hiç eksiltmeden sorunları hep dile getirdi. O sorunların talebi hep şeker tadında geldi. Malatya Şeker Fabrikasında başarıyı konuşuyorsak, bunun en büyük vesilesi burayı özelleştirme kapsamında çıkartan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şuanda 330 tane çalışanı var. Malatya Şeker Fabrikası tüm Türkiye’ye örnek bir başarı gösteriyor. Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı’nın bitirilmesi ile birlikte sulanan Yazıhan Ovası’nda yaklaşık 200 bin ton pancar üretildi. Fabrikada işlenen pancarın yaklaşık 50’si Yazıhan’da üretildi. Şuana kadar fabrikamızda 50 bin ton şeker üretildi. Fabrika 3 vardiya çalışıyor. Üretimden dolayı toplam 420 milyon TL bir katma değer sağlanıyor.” şeklinde konuştu.

Nişasta bazlı şeker ithalatının kotasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yüzde 10’lardan 2,5’e indirildiğini belirten Çalık, pancar şekeri üretiminin aynı zamanda sağlık açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Çalık, Malatya Şeker Fabrikası’nın yemekhanesine de giderek burada işçilerle yemek yedi ve sohbet etti.

Minibüsçüler Odasına ziyaret

Milletvekili Çalık, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi de ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Çalık, “Esnaflarla bir zaman bir aradayız. Sürekli temas ve diyalog halindeyiz. Sosyal devleti gereğince 65 ve üstü vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyoruz. Halk otobüsleri işletmelerinin sıkıntılarını dinledik. Bu konu da bazı çalışmalar yapıldı. KDV oranları yüzde 18’den yüzde 1.5’a indirildi. Kademeli olarak bin TL ödemesi yapılması kararı alındı. Engelli vatandaşların ulaşımı konusunda özel halk otobüsleri ile ilgili düzenlemede esnaflarımızın taleplerine hep olumlu cevap verdik. Araç yaşı ile ilgili düzenleme yapıldı. Esnafımızın krediye ulaşımı konusunda yine gereken destek ve imkanlar sunuluyor. “ diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)