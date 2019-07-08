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08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02

Çalık, ''Siyasette önemli olan makamlar gittikten sonra davaya sahip çıkabilmektir''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Makamlar esnasındayken görev yapmak, sorumluluklar almak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim boynumuzun borcu . Ama en önemlisi; sorumluluklar, makamlar gittikten sonra da davaya, lidere, partiye, memlekete sahip çıkacak adımları atabilmektir” dedi.

Çalık, ''Siyasette önemli olan makamlar gittikten sonra davaya sahip çıkabilmektir''
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Milletvekili Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Kale ilçesinde parti teşkilatı ve Kale Belediyesine ziyarette bulundu.

AK Parti Kale İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan İl Başkanı İhsan Koca, “Başkanımızı tebrik hem de teşekkür amaçlı bir ziyaret. Tüm Malatya da olduğu gibi Kale’de de Belediye’mizin çalışmalarında hemşerilerimizin taleplerinin karşılanmasında isteklerinin yerine Partililerle bir araya gelinen toplantıda konuşan Milletvekili Çalık, “Siyaset bazen bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında emek sarf eden, partisine davasına sahip çıkan kardeşlerimi ben canı gönülden kutluyorum. Her birimizin makamının geçici olduğunu biliyoruz. Bu makamlar esnasındayken görev yapmak, sorumluluklar almak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim boynumuzun borcu. Ama en önemlisi bu sorumluluklar, makamlar gittikten sonra da davaya, lidere, partiye, memlekete sahip çıkacak adımları atabilmektir.” dedi.

Milletvekili Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Kale Belediye Başkanı murat Koca’yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kale Belediye Başkanı Koca, “Kale’mizi hak ettiği refah seviyesine, gelişmişlik seviyesine inşallah hep beraber sizlerin de desteği ile getireceğimize inanıyorum.” dedi.

Milletvekili Çalık, “Bazı illerimizde var olan Gençlik Bölge Kamplarından bir tanesini de Malatya’ya, Kale’ye kazandıralım inşallah. Takibi siz yapıyorsunuz, eksik kalan yerde biz devreye giriyoruz. Kale’mizi temsil eden bütün kardeşlerime destek veren bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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