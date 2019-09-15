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15 Eylül 2019 Pazar 03:05

Çalık, “Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık “Terörle mücadeleyi, terör örgütünün siyasi uzantısı ile açık ittifak yapanlar anlayamaz, kavrayamaz. Annelerin yürekli çıkışını terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların vatan, bayrak ve millet diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onlarında varlığı sona erecektir, korkuları budur. Ama korkunun acele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek” dedi.

Çalık, 'Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek”
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-3 muhtarlık ziyareti, yürüyüş ve çocuklarla buluşma

Milletvekili Çalık, Malatya İl Sağlık Müdürlüğünün Battalgazi Orduzu Pınarbaşı'nda düzenlediği “Ailelerimizle Yürüyoruz” etkinliği ile Çölyak Hastaları Derneği ve Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından düzenlenen Glutensiz Aşure Günü etkinliğine katıldı. Çalık, Topsöğüt, Şahnahan ve Tecde Mahalle Muhtarlıklarını da ziyaret ederek, bu mahallerin sakinleri ile bir araya gelip sorun ve talepleri dinledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün Battalgazi Orduzu Pınarbaşı'nda düzenlediği “Ailelerimizle Yürüyoruz” etkinliğine katılarak yürüyüş yapan  Çalık, “Yaşlandığımız anda da sağlıklı olarak hayatımızı idame edebilmemiz için mutlaka elimizin, ayağımızın tuttuğu dönemlerde, daha genç dönemlerde spor yapmalıyız. İlerleyen yaşlarımızda kimseye muhtaç olmamak için sağlıklı bir şekilde spor yapmalıyız” dedi. Çalık, Orduzu Pınarbaşı’na gelen vatandaşlarla sohbet etti.

-Çölyak hastası çocuklarla buluştu

Çölyak hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çölyak Hastaları Derneği ve Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından düzenlenen Glutensiz Aşure Günü etkinliğine katılan Milletvekili Çalık, Çölyak’ın bir hastalık değil, bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek, “Özellikle okul kantinlerinde, ekmek fırınlarında, belediyemizin fırınında Glutensiz yaşamak zorunda olan  Malatya’da bin 800 olan bu hastalarımızın sağlıklı hayatlarını temin etmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kaydetti.

Çalık, çocuklarla birlikte Glutensiz Aşure yiyerek,  sohbet etti.

Topsögüt, Şahnahan ve Tecde Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret eden Çalık, mahalle sakinleri ile toplantılar yaptı. Çalık, mahallelerin sorun ve taleplerini dinleyerek, taksicisi olduğunu kaydetti.

-“ Onların siyasetteki varlığı akan kan ve gözyaşına bağlıdır”

Çalık, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede Diyarbakır'da çocuklarını dağa kaçırdıkları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle oturma eylemi yapan ailelerin dik duruşunun ve bunun bölgede artarak devam etmesinin  terör örgütü  PKK’yı rahatsız ettiği kadar,  HDP ile siyasi ittifak yapanları da rahatsız ettiğini söyledi.

 Çalık, “Bölgede yaptıkları mitinglerde 1 tane Türk bayrağı dalgalandıramaya cesaret edemeyenler, Annelerin gösterdiği cesaretten korktular.  Annelerin dik duruşu, bölge halkının artık terör örgütüne tepki göstermesi,  terör örgütü PKK’yı rahatsız ettiği kadar terör örgütünün siyasi uzantısı sözde parti ile açık ve net ittifak yapanları da rahatsız etmiştir.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte terörle mücadelede son 1 yılda sağlanan büyük başarılar ve elde edilen önemli sonuçlar bölge halkını terör örgütüne karşı cesaretlendirdi. Devlet ve bölge halkı kucaklaşıyor. Bugün oluşan tablonun sonucu budur.  Devletimizin bölgede sağlamış olduğu güven ortamının ardından  annelerimizin yürekli çıkışı, bölge illerimizde on binlerin Türk Bayrağı altında yürüyüşler ve eylemler yapması içte ve dışta kirli ittifak içinde olanları ciddi manada rahatsız etti, oyunlarını bozdu. Gelinen durum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kısa sürede terörle mücadelede sağlanan başarının sonucudur. Kazanan Türkiye’dir. Terörle mücadeleyi, terör örgütünün siyasi uzantısı ile açık ittifak yapanlar anlayamaz, kavrayamaz.  Annelerin yürekli çıkışını terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların vatan, bayrak ve millet diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onlarında varlığı sona erecektir, korkuları budur. Ama korkunun acele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek” İfadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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