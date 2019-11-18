Çalık, “Terör örgütlerinin hepsi ile tek tek mücadele ettik”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Türkiye’de çok önemli yatırımlar yapıldı, bu yatırımlar yapılırken de AK Parti hükümetlerinin önüne çok ciddi engeller çıkartıldı. Bu engellerin hepsi ile mücadele ettik. Terör örgütlerinin hepsi ile tek tek mücadele ettik.” dedi.

Akçadağ İlçe merkezinde esnafları ziyaret eden Çalık’a esnaflar teşekkür ettiler. Çalık, ayda en az 1 ‘kez Akçadağ ilçe teşkilatı ile birlikte olacağını belirtti.

Çalık, Akçadağ ziyaret programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde ve İlçe Yönetimini de ziyaret etti.

Milletvekili Çalık, AK Parti Akçadağ ilçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında Kenya ziyareti hakkında bilgi veren Çalık, “Afrika ülkelerini görünce o bölgelere gönderdiğimiz yardımlar çok daha büyük önem arz ediyor. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama Türkiye dünyanın en cömert ülkesi. Türkiye dünyada en fazla yardım yapan ülke unvanına sahip. Afrika ülkelerinde de Türkiye’nin mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu görünce bu ülkenin bir vatandaşı ve bu milletin bir evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum. O bölgeleri görünce ülkemize yapılan yatırımları da çok net olarak görmüş oluyoruz. Dünyaya Türkiye’nin adını altın harflerle yazdıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Çalık, “Türkiye’de çok önemli yatırımlar yapıldı, bu yatırımlar yapılırken de AK Parti hükümetlerinin önüne çok ciddi engeller çıkartıldı. Bu engellerin hepsi ile mücadele ettik. Terör örgütlerinin hepsi ile tek tek mücadele ettik. Suriye’nin Kuzey’ine ülkemizin sınırına terör koridoru kurmak isteyenlere engel olduk ve planlarını yıktık. Cumhurbaşkanlığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulmak istenen terör devletini engelledik. Terör örgütleriyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kaydetti.

Türkiye’nin büyümesinin ve gelişmesinin terör örgütleri aracılığı ile engellendiğini belirten Çalık, Türkiye’ye yapılan hizmetler kadar, Malatya’ya ve Akçadağ ilçesine de hizmetlerin getirildiğini kaydetti. Çalık, Akçadağ ilçesinin 50 yıllık içmesuyu alt yapısının kazandırıldığını belirterek, “Biz Akçadağ’a hangi sözü verdiysek yerine getirdik. Mutlaka eksiklikler vardır. Seçimde gençlerimize bir söz vermiştik, Akçadağ’a sentetik futbol sahası sözümüzü de yerine getiriyoruz ve yapım ihalesi 3 Aralık’ta yapılacak. Akçadağ ilçesindeki elektrik alt yapısı ile ilgili olarak 2020 yılında 10 milyon TL tutarında projelerde yapılacak.” diye konuştu.

Çalık, “Kardeşlik hukukumuzu baki kılacağız. Önceliğimiz her zaman devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ve ezanımızdır. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için her zaman birlik içinde olacağız.” dedi.

Milletvekili Çalık ve beraberindeki heyet, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke’yi de ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Çalık, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ve ilçe yöneticileri ile birlikte bakım ve onarımı yapılacak olan Akçadağ Kapalı Spor Salonunun da ve sentetik cim saha yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)