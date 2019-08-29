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29 Ağustos 2019 Perşembe 02:22

Çalık; “Türkiye ve Türk milleti kadar güçlü bir duruş sergileyemezlerdi”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Mutlaka sorunlarımız var. Şu da bilinmeli; Türkiye’nin yaşamış olduğu son dönemdeki hadiseler başka bir ülkenin başına gelmiş olsaydı, Amerika’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin, Almanya’nın başına gelmiş olsaydı, Türkiye kadar, Türk milleti kadar güçlü bir duruş sergileyemezlerdi.” diye konuştu.

Çalık; 'Türkiye ve Türk milleti kadar güçlü bir duruş sergileyemezlerdi”
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2 mahalleye ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal ve Özal Mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Çalık, mahalle sakinlerinin iletmiş olduğu sorunların çözümü için takipçisi olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Şubesine ziyaret

Milletvekili Çalık, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Çalık, “Türkiye’nin 2002 yılı ile bugünkü fotoğrafı arasında dağlar kadar fark var. Büyüyen Türkiye’nin 2013 yılına kadar devam eden büyüme grafiklerinin bozulması için içten ve dıştan yapılan müdahalelerin en önemli sebebi; terör ve teröristle, ulusal ve uluslararası güçlerle Türkiye’yi yıkamayanlar, dize getiremeyenler ekonomik darbeyle yıkmak istediler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sorunları tek tek çözüyoruz. Şuanda tabiki sorunlarımız yok değil, mutlaka sorunlarımız var. Şu da bilinmeli; Türkiye’nin yaşamış olduğu son dönemdeki hadiseler başka bir ülkenin başına gelmiş olsaydı, Amerika’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin, Almanya’nın başına gelmiş olsaydı, Türkiye kadar, Türk milleti kadar güçlü bir duruş sergileyemezlerdi.” diye konuştu.

Türkiye’nin 2002 yılındaki faize giden vergi oranının yüzde 85 iken, bugün bu rakamın yüzde 12’ye düşmüş olduğunu belirten Çalık, AK Parti iktidarları döneminde Malatya’ya da önemli yatırım ve projelerin kazandırıldığını kaydetti.

ÖNDER Derneğine ziyaret

Milletvekili Çalık, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğini de ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Çalık, Malatya’da 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İmam Hatipliler Platformu Toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Çalık, imam hatiplileri toplantıyla davet etti.

Engelli aileye ziyaret

Milletvekili Çalık, sürekli takibini yaptığını 6 çocuğu kas erimesi nedeniyle engelli olan Emine ve İbrahim Katı çiftini de evlerinde ziyaret ederek, sorun ve talepleriyle ilgilendi. Çalık., engelli gençlerle bir süre sohbet etti.

Erdoğan için güçlü bir karşılama

Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül Pazar günü Malatya’ya yapacağı ziyarette Malatyalıların çok güçlü bir destekle ev sahipliği yapacağını belirterek, “Malatyalıların Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tükenmez bir sevgisi var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın da Malatyalılara büyük bir sevgisi var. Malatya güçlü bir destekle karşılama yapacaktır.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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