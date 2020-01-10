Çalık, “Üçüncü havaalanından uçan CHP’liler, yarın da Kanal İstanbul’dan geçecektir”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Kanal İstanbul’u Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde yapacağız. Karşı oldukları üçüncü köprüden geçen ve üçüncü havaalanından uçan CHP’liler, yarın da Kanal İstanbul’dan geçecektir.” dedi.

Milletvekili Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Alişar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, “Türkiye yatırımlarını yapmaya ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Türkiye 1960 yılından sonra şimdi kendi yerli otomobilini yeniden yapmaya başladı. Türk Akımın vanası hizmete girdi. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bir yandan Rusya ile doğalgaz boru hattını yapıyoruz. CHP, üçüncü köprüye, üçüncü havaalanına nasıl ‘hayır’ dediyse, şimdide ‘Kanal İstanbul’a hayır’ diyorlar. Kanal İstanbul Türkiye için çok önemli bir stratejik projedir. Kanal İstanbul’u Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde yapacağız. Karşı oldukları üçüncü köprüden geçen ve üçüncü havaalanından uçan CHP’liler, yarın da Kanal İstanbul’dan geçecektir.” ifadelerini kaydetti.

Milletvekili Çalık, “Alişar ve bölgedeki toplulaştırma son aşamaya geldi. Yaklaşık 10 milyon TL tutarında bir bütçeyle ihtiyacımız var, bu konuda destek istedik. Alt yapı sorunlarını çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından projeler takip ediliyor. Alişar Mahallesine Battalgazi belediyemiz tarafından kültür merkezi yapılacak.“ dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Alişar Mahallesi 102 mahallemizden birisi. Sorun tespitleri elimizde. 4 belediye başkan yardımcımız bulunuyor ve her bir belediye başkan yardımcımıza 25 mahallenin sorumluluğunu teslim ettik. İmkanlarımız dahilinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu bölgedeki toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)