Çalık Ve Güder’den Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe Maçı Öncesi Destek Ziyareti

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini ilettiler. Antrenmanı takip eden Çalık ve Güder futbolcularla sohbet ettiler.

ÇALIK: ” SERGEN HOCA BİZİM KIYMETLİMİZ”

Fenerbahçe maçında 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirten AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ,”Sergen hoca gelmeden çok spekülatör laflar vardı ama Sergen hocanın performansı kendi oynağı futbolu bugün Yeni Malatyaspor’da vücut buluyor ve Sergen hocanın Yeni Malatyaspor’umuz için verdiği mücadele için, yansıtmış olduğu oyun için kendisine teşekkür ediyorum. Malatyaspor yoktan var oldu. Bal liginden, birinci ligden, süper lige gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Geçmiş dönemde bu takıma emek veren katkı sağlayan bütün hocalarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Süper lige çıkan bir Anadolu takımının en üst sıralarda yer alması şampiyonluğu ulaşabilecek bir performansı sergilemesi bizlere çok gurur veriyor. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağız ve çok önemli bir karşılaşma. Daha önce olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz, 3 puanı alan taraf biz olmak istiyoruz. Sergen hocamıza verilen malumunuz. Bir ceza var. Bu yüzden kulübede olamayacak. Malatya bir Anadolu takımı ve sporun hocası Sergen Yalçın’da bizim kıymetlimiz. İnşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından bundan sonraki süreçte alınacak kararlarda adil bir süreç yönetilir” ifadesini kullandı.

GÜDER: “TAKIMIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçı için 3 puan temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Bugün sayın vekilimiz ile birlikte Yeni Malatyaspor’lu futbolcularımızı tesislerde ziyaret ettik. Futbolcularımıza ve ekibimize Fenerbahçe maçı öncesinde destek vermek istedik. Malatyaspor bizim ortak sevdamız. Malatya olarak futbolcularımızın ve takımımızın her zaman yanındayız. Şuana kadar göstermiş oldukları performanstan hepimiz mutluyuz. Pazar günüde önümüzde önemli bir maç var. İnşallah Pazar günü rakibimizi yenerek 3 puanı alan taraf biz olacağız” dedi.

YALÇIN: “HEP BİRLİKTE DAHA ÇOK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ”

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise,”Başkanımızda yönetimimizde sağ olsun takım kurulurken çok destek vermişler. Önümüzde henüz uzun bir süreç var. Başarı elde edip, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Umarım hep birlikte bu süreci daha iyi bir şekilde geçirip bir aile olarak daha çok başarılar elde ederiz. Milletvekilimiz sayın Öznur Çalık’a ve Battalgazi Belediye Başkanımıza bugün buraya gelerek bizlere destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. ”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)