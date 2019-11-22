Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2019 Cuma 17:29

Çalık Ve Güder’den Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe Maçı Öncesi Destek Ziyareti

Ak Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı çalışmalarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcuları ziyaret etti.

Çalık Ve Güder'den Yeni Malatyaspor'a Fenerbahçe Maçı Öncesi Destek Ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini ilettiler. Antrenmanı takip eden Çalık ve Güder futbolcularla sohbet ettiler.

ÇALIK: ” SERGEN HOCA BİZİM KIYMETLİMİZ”

Fenerbahçe maçında 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirten AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ,”Sergen hoca gelmeden çok spekülatör laflar vardı ama Sergen hocanın performansı kendi oynağı futbolu bugün Yeni Malatyaspor’da vücut buluyor ve Sergen hocanın Yeni Malatyaspor’umuz için verdiği mücadele için, yansıtmış olduğu oyun için kendisine teşekkür ediyorum. Malatyaspor yoktan var oldu. Bal liginden, birinci ligden, süper lige gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Geçmiş dönemde bu takıma emek veren katkı sağlayan bütün hocalarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Süper lige çıkan bir Anadolu takımının en üst sıralarda yer alması şampiyonluğu ulaşabilecek bir performansı sergilemesi bizlere çok gurur veriyor. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağız ve çok önemli bir karşılaşma. Daha önce olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz, 3 puanı alan taraf biz olmak istiyoruz. Sergen hocamıza verilen malumunuz. Bir ceza var. Bu yüzden kulübede olamayacak. Malatya bir Anadolu takımı ve sporun hocası Sergen Yalçın’da bizim kıymetlimiz. İnşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından bundan sonraki süreçte alınacak kararlarda adil bir süreç yönetilir” ifadesini kullandı.

GÜDER: “TAKIMIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçı için 3 puan temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Bugün sayın vekilimiz ile birlikte Yeni Malatyaspor’lu futbolcularımızı tesislerde ziyaret ettik. Futbolcularımıza ve ekibimize Fenerbahçe maçı öncesinde destek vermek istedik. Malatyaspor bizim ortak sevdamız. Malatya olarak futbolcularımızın ve takımımızın her zaman yanındayız. Şuana kadar göstermiş oldukları performanstan hepimiz mutluyuz. Pazar günüde önümüzde önemli bir maç var. İnşallah Pazar günü rakibimizi yenerek 3 puanı alan taraf biz olacağız” dedi.

YALÇIN: “HEP BİRLİKTE DAHA ÇOK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ”

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise,”Başkanımızda yönetimimizde sağ olsun takım kurulurken çok destek vermişler. Önümüzde henüz uzun bir süreç var. Başarı elde edip, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Umarım hep birlikte bu süreci daha iyi bir şekilde geçirip bir aile olarak daha çok başarılar elde ederiz. Milletvekilimiz sayın Öznur Çalık’a ve Battalgazi Belediye Başkanımıza bugün buraya gelerek bizlere destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. ”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi “Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi
Milletvekili Çalık’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Milletvekili Çalık’dan Öğretmenler Günü Kutlama...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları...
Başkan Avşar'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Başkan Avşar'dan Öğretmenler Günü Kutlama...
Fendoğlu, Hemzemin Geçidi Üzerindeki Köprünün Yeniden Düzenlenmesini İstedi Fendoğlu, Hemzemin Geçidi Üzerindeki Köprünün...
Malatya Valisi Baruş’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Malatya Valisi Baruş’dan Öğretmenler Günü Kutlama...
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapıldı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı...
Çocuklara, Hakları Anlatıldı Çocuklara, Hakları Anlatıldı
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fahri Hemşerilik Beratı'nı Takdim Etti Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fahri...
Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kayhan 2000 Yataklı Yurt İnşaatını İnceledi Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kayhan 2000...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi...
Vali Baruş MÜSİAD Dost Meclisi Programına Katıldı Vali Baruş MÜSİAD Dost Meclisi Programına Katıldı
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı IV. Birleşimi Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı IV. Birleşimi...
Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan Başkan Gürkan’a Ziyaret Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan...
Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni Düzenlendi Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni...
Yukarı Çık
banner687
banner691

“Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler...

Haberi Oku